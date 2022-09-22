林右昌批欺騙改送最低價電動機車 謝國樑：不回應

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆22日電）基隆市長林右昌今天再批國民黨基隆市長參選人謝國樑提出「免費送年輕人Gogoro」政見被拆穿後，改口要送最低價電動機車，擺明惡意欺騙。謝國樑表示，不回應。

林右昌在臉書（Facebook）表示，Gogoro是個品牌，沒有「同等級」這種東西，Gogoro是「電動機車」，但電動機車並不等於Gogoro，謝國樑的文宣寫著超大「免費送年輕人Gogoro」，大家都清楚，政治目的就是要藉著Gogoro的品牌光環來騙取年輕人的選票。

林右昌說，當意欲欺騙的假象被拆穿後，馬上改口說不是要送Gogoro，而是要送一般電動機車，但請注意，是市面上「最低價」的電動機車，擺明惡意欺騙年輕人。

林右昌表示，謝國樑說基隆市政府年度有新台幣220多億元預算，所以買電動機車的錢沒問題，昨天很多市政府同仁聽到這句話，差點沒從椅子上掉下來，因為這連最基本的預算編列概念都沒有。

林右昌表示，基隆市的自主財源很有限，220多億元的預算是自己和各局處同仁辛苦擬定計畫去中央各部會爭取回來建設基隆的經費，每一分錢都有明確的預算來源，也都已經有要執行的政務與建設不能挪用。

林右昌說，就算謝國樑改送「最低價」的電動機車，這條政見也依舊一定跳票，「你可以有錢，但不能任性」，別拿基隆的未來開玩笑。（編輯：張銘坤）1110922