競總向涉坍塌案建商租用惹議 楊文科稱合法租賃

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（中央社記者郭宣彣新竹縣25日電）民進黨新竹縣長參選人周江杰今天質疑，爭取連任的新竹縣長楊文科競選總部是涉坍塌案建商豐邑建設建案的接待中心。楊文科指出，競總是合法租賃，勿刻意抹黑，將研擬提告。

周江杰競選團隊今天發布新聞稿指出，楊文科競選總部位於竹北市光明六路東二段，其前身是豐邑建設建案「TECH PARK」的接待中心，楊文科是現任縣長，直接用建商的接待中心當競總，很有爭議。

周江杰表示，今年6月至8月期間，竹北市勝利二路路面接連出現坑洞坍塌，坑洞坍塌緊鄰豐邑建設施工中的建案，遭質疑在施工安全維護出嚴重問題，新竹縣政府只把該停工、裁罰及函送法辦的行政程序走完，質疑後續的修復及公安控管問題是否有繼續監督。

針對競選總部選址問題，楊文科競選總部今天發布聲明指出，總部選址是基於鄰近高鐵交通便利且為既有空間再利用，因此，向建商承租舊接待中心作為競選期間使用，是合法租賃。

有關建設公司建案路面坍塌事件，楊文科競總表示，楊文科在事發時到現場關心，並要求建商正視安全問題，除連續開罰、勒令全面停工外，也指示縣府在8月26日蒐集相關資料後函送新竹地檢署偵辦。

楊文科競總指出，新竹縣府同時邀集學者專家提供意見與監督建商，找出坍塌根本原因，並嚴格審查建商改善計畫，沒通過就持續停工。（編輯：戴光育）1110925