立院28日改選委員會召委 藍綠可望各獲8席

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（中央社記者王承中、王揚宇、郭建伸台北25日電）立法院預計28日改選各委員會新會期召委，由於上會期8個常設委員會召委都以推舉方式產生，由藍綠各獲8席；新會期若無意外，民進黨團、國民黨團將可各拿下8席召委。

立法院第10屆第6會期23日開議，預計28日舉行新會期各常設委員會的召集委員選舉。立法院有8個常設委員會，各設有2席召委。立法院第10屆第5會期的召委選舉，8個委員會都經過推舉方式產生召委，並未進行投票，最終民進黨立法院黨團、國民黨立法院黨團各獲得8席召委。

對於第6會期的召委選舉，民進黨立法院黨團幹事長羅致政接受中央社記者訪問指出，考量各黨在各委員會的人數分布，沒有意外的話，民進黨團、國民黨團應該就是各一半，即藍綠在各委員會中，會有一席召委。

據了解，民進黨團推出的召委人選，包括內政委員會王美惠、教育及文化委員會陳秀寳、外交及國防委員會王定宇、司法及法制委員會陳歐珀、社會福利及衛生環境委員會邱泰源、交通委員會劉世芳、財政委員會鍾佳濱、經濟委員會賴瑞隆。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗告訴中央社記者，黨團推出的各常設委員會召委人選大致底定，但仍需再做最後的協調；基本上，若沒意外，國民黨團在8個常設委員會中，都可以取得一席召委。

黨團人士指出，目前國民黨團擬推出的召委人選，包括內政委員會林文瑞、教育及文化委員會鄭正鈐、外交及國防委員會馬文君、司法及法制委員會林思銘、交通委員會魯明哲、經濟委員會楊瓊瓔，而社會福利及衛生環境委員會、財政委員會召委人選仍未定。

台灣民眾黨立法院黨團幹事長張其祿受訪表示，目前只有幾個委員會的召委需要投票，黨團不會傾向投給國民黨或民進黨的召委，比較高的可能性是投給自己；若委員會召委沒有爭議，也會尊重各委員會推舉的召委。

時代力量立法院黨團總召邱顯智則表示，召委選舉當天，黨團會開會討論，決定最後的投票意向。（編輯：蘇志宗）1110925