彭文正拍影片挺柯志恩 陳其邁勤走基層固樁

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩競選辦公室今天公布媒體人彭文正錄製的推薦影片，呼籲大家站出來力挺柯志恩。爭取連任的高雄市長陳其邁則持續勤跑基層、接觸各行各業固樁。

柯志恩競選辦公室今天公布彭文正在美國加州錄製的影片，彭文正在片中說，他從大學時就認為台灣需要一個反對黨，也曾高喊過國民黨不倒、台灣不會好。

但彭文正表示，民進黨完全執政後，他非常後悔，因為民進黨把台灣最基本誠信價值破壞殆盡。因此他呼籲大家一定要站出來，並向各界鄭重推薦他的老師柯志恩。

柯志恩競選辦公室表示，非常感謝彭文正推薦柯志恩，2人雖然年紀相仿，但過去彭文正曾以台大新研所教授的身分報考淡江大學教育心理與諮商研究所，並修習過柯志恩的「發展心理學研究」課程。

柯志恩辦公室指出，2人長年保持良好友誼，去年夏天柯志恩在美國演講時，彭文正曾攜家帶眷來探望；柯志恩也曾透露2人私下聊天，只要一提到論文，自己這個「老師」就只有聽話的份，很佩服彭文正這種鍥而不捨的精神。

柯志恩30日將在高雄夢時代台糖加油站旁空地舉辦「柯志恩大家族誓師大會」，柯志恩辦公室呼籲民眾踴躍參加，一起為台灣民主站出來。

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陳其邁雖尚未成立競選總部及舉行大型造勢晚會，但在市政行程之外，已開始勤跑基層、接觸民眾及各行各業。高雄觀光產業界23日成立「陳其邁觀光產業後援會」，力挺陳其邁連任。陳其邁也出席允諾一定會當觀光產業界堅強後盾。

此外，高雄市教育產業工會慶祝教師節活動，與高雄輪船公司合作，昨天邀380名教師搭遊港輪欣賞港灣景觀，陳其邁也致贈蛋糕慰勞教師辛勞。高雄市教育局長謝文斌出席表示，市府十分重視教師福利與權利，接下來將有多項政策逐步推動。（編輯：郭諭儒）1110926