中國阻撓台灣參與聯合國 葛來儀提反制辦法

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華府智庫專家葛來儀（圖）呼籲美國與盟友緊密合作，以致函聯合國秘書長等方式挑戰北京在這個國際組織建立一中原則的企圖。（中央社檔案照片）

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（中央社記者尹俊傑紐約26日專電）中國長年以聯大第2758號決議阻撓台灣參與聯合國。華府智庫專家葛來儀呼籲美國與盟友緊密合作，以致函聯合國秘書長等方式挑戰北京在這個國際組織建立一中原則的企圖。

費城智庫外交政策研究所（FPRI）今天舉辦視訊研討會，邀請華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）、大西洋理事會（Atlantic Council）全球中國中心非常駐研究員莊宛樺討論「聯合國『中國決議』使用與濫用」。

聯大第2758號決議為1971年10月25日第26屆聯合國大會表決通過、關於「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」的決議。中華民國政府代表於此案表決前主動宣布退出聯合國，北京當局自此取得聯合國席位與中國代表權，近年屢屢以這份決議聲稱國際社會認同一中原則。

葛來儀說，北京聲稱這份決議「從政治上、法律上和程序上徹底解決包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題」，是明顯謬誤，因為決議沒說台灣是中華人民共和國一部分。

她表示，北京宣稱聯大第2758號決議在聯合國確立一中原則，也非實情，但很少有國家願意站出來說「才不是這樣」。

去年10月，美國國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters）參加德國馬歇爾基金會活動時說，中華人民共和國錯誤使用（misuse）這份決議，以致台灣被聯合國排除在外、國際社會得不到台灣寶貴貢獻，台灣與聯合國會員國都付出沉重代價。

葛來儀表示，美方很少公開說北京扭曲聯大第2758號決議，華自強令人欣喜的說詞是良好起步，但美國沒什麼後續作為。她建議美國和理念相近國家致函聯合國秘書長，反對中國企圖扭曲決議並阻撓台灣有意義參與聯合國體系。

她說：「美國應和盟友與夥伴更緊密合作，挑戰中方依聯大第2758號決議在聯合國建立一中原則的企圖。如果反制，中國被證明是錯的，就可能會停止。但我們尚未嘗試。」

葛來儀還建議華府強調美方一中政策、北京一中原則不同之處，鼓勵其他國家跟進；只要北京說美方承認中方「台灣是中國一部分」立場，就要反駁。她認為美國也應向中國再保證，支持台灣參與聯合國體系並非朝支持台獨邁進。

此外，國際標準化組織（ISO）稱台灣為Taiwan, Province of China（台灣，中國的省），葛來儀以「非常有害」形容這項影響眾多國際組織與跨國企業的決定，希望美國和盟友敦促ISO改弦易轍。

莊宛樺提到，北京和聯合國至少一個專門機構秘密簽署諒解備忘錄（MOU），也就是世界衛生組織（WHO）。

她說，從外流的資訊得知，世衛實際運作是「把台灣放在中國底下」，因為任何世衛與台灣協調的作為，都必須由中國政府機關傳達，這是一中原則在聯合國層級的制度化實例。她敦促公開北京與聯合國秘書處簽署的一切MOU和其他協議。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行後，支持台灣有意義參與世衛的聲浪高漲。但莊宛樺認為，台灣爭取參與國際民航組織（ICAO）未獲同等支持，鑑於中國在台灣周邊軍事活動增加，民航機安全堪慮，美國與理念相近國家可加強著力在此。（編輯：陳惠珍）1110927