沈慧虹成立香山區競總 提打通客雅大道向東延伸

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（中央社記者郭宣彣新竹市29日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天提出，要打通客雅大道向東延伸，並推動香山工業區轉型，也提供青創勇氣金及專案補貼二代接班技術升級等方式，發展香山。

沈慧虹競選團隊今天在香山區成立競選總部，沈慧虹致詞表示，這代表對香山的承諾和決心，而過去8年，市府投入新台幣70億建設香山，從基礎建設下手，改善交通、整理觀光廊帶、發展香山產業。她也提出「香山四大升級」政見，包含交通、生活、產業與地方創生，持續照顧香山人。

交通方面，沈慧虹表示，「客雅大道向東延伸」是新竹市外環道路最後一個斷點，更是香山連接東區、科學園區的關鍵節點，未來打通後，將串起東區、科學園區，讓新竹市整體生活機能更完整。

沈慧虹說，生活部分，將打造「公道三沿途」、「香山國小東側」、「油車溝」三條綠帶，及「香山油車溝」一條藍帶，讓市民的生活環境更好。

產業面，沈慧虹表示，香山有許多傳統產業及製造業，將持續推動香山工業區立體化及傳產升級，轉型為「香山精密機械園區」，也透過香山工業區服務中心，提供單一諮詢窗口，解決業者問題。

地方創生部分，沈慧虹說，將推動青創勇氣金，搭配傳產升級、智慧農業的專案補貼，同時也會設置專案輔導窗口，助返鄉青年解決創業問題。（編輯：張銘坤）1110929