林佳龍：換市長新北大翻身 如烹飪不翻動會燒焦

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（中央社記者黃旭昇新北30日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，市長侯友宜都在思考要競選下屆總統，所以應換他當市長建設新北「大翻身」成為新都。否則，就像炒菜一樣，如果不翻動就會燒焦。

林佳龍今天晚上於土城區頂埔永福巖清水祖師廟廟口開講，立法委員吳琪銘、新北市議員林銘仁、市議員何博文陪同參加座談。

他細數以往在交通部長任內對土城的交通建設，增設國道3號的北土城交流道。希望當選後加速推動司法園區周邊交通、台北看守所遷移後興建地下停車場。

林佳龍說，土城的台電變電所增加公共設施，讓新北成為宜居城市；他計畫當選後積極推動都市更新「一坪換一坪」，讓土城有都更示範區，不讓建商減少配地，讓新北大翻新。同時，利用捷運周邊興建社會住宅。

他說，今天有公布主張興建主幹線在新北的「溪北捷運」政策，可串連大漢溪兩側將近300萬人口，路線從三重、蘆洲、五股、泰山、新莊、板橋一直到土城。

林佳龍重申其社會福利政策，包括補助65歲老人裝假牙，發放青年成家基金每對新人新台幣10萬元，以鼓勵生育與移居。另外，也會以托育一條龍照顧年輕人的兒女、興建2萬戶社會住宅、增加敬老愛心卡的綠色運輸的點數。

林佳龍除推薦林銘仁連任市議員，也爭取民眾支持，希望可以讓新北大翻新，如同炒菜一樣，如果菜餚不翻就會燒焦。（編輯：李錫璋）1110930