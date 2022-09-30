更多編輯台推薦新聞：
北溪天然氣管線疑遭人為破壞 外媒分析一次看
國際

北溪天然氣管線疑遭人為破壞 外媒分析一次看

入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿
生活

入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿

台灣大併台灣之星電信三雄為何吵翻天？ 頻寬爭議一次看懂
產經

台灣大併台灣之星電信三雄為何吵翻天？ 頻寬爭議一次看懂

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園
生活

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

林佳龍：換市長新北大翻身 如烹飪不翻動會燒焦

2022/9/30 21:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北30日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，市長侯友宜都在思考要競選下屆總統，所以應換他當市長建設新北「大翻身」成為新都。否則，就像炒菜一樣，如果不翻動就會燒焦。

林佳龍今天晚上於土城區頂埔永福巖清水祖師廟廟口開講，立法委員吳琪銘、新北市議員林銘仁、市議員何博文陪同參加座談。

他細數以往在交通部長任內對土城的交通建設，增設國道3號的北土城交流道。希望當選後加速推動司法園區周邊交通、台北看守所遷移後興建地下停車場。

林佳龍說，土城的台電變電所增加公共設施，讓新北成為宜居城市；他計畫當選後積極推動都市更新「一坪換一坪」，讓土城有都更示範區，不讓建商減少配地，讓新北大翻新。同時，利用捷運周邊興建社會住宅。

他說，今天有公布主張興建主幹線在新北的「溪北捷運」政策，可串連大漢溪兩側將近300萬人口，路線從三重、蘆洲、五股、泰山、新莊、板橋一直到土城。

林佳龍重申其社會福利政策，包括補助65歲老人裝假牙，發放青年成家基金每對新人新台幣10萬元，以鼓勵生育與移居。另外，也會以托育一條龍照顧年輕人的兒女、興建2萬戶社會住宅、增加敬老愛心卡的綠色運輸的點數。

林佳龍除推薦林銘仁連任市議員，也爭取民眾支持，希望可以讓新北大翻新，如同炒菜一樣，如果菜餚不翻就會燒焦。（編輯：李錫璋）1110930

林佳龍
警大聲明案 林佳龍：假聲明搞錯侯友宜口試時間 林佳龍提溪北捷運 串連板橋新莊三重成新北鐵三角
林銘仁
新北果菜公司不如北農 侯友宜：應做更好是事實 北北基桃捷運整合設總公司？侯友宜：非常贊同
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族