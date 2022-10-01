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首頁 / 政治

談棄保、藍白合傳聞 陳時中：換來換去一場空

2022/10/1 11:10（10/1 11:21 更新）
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民進黨台北市長參選人陳時中（前左4）1日參加111年全國登山日活動，向現場民眾揮手致意。中央社記者蕭博文攝 111年10月1日
民進黨台北市長參選人陳時中（前左4）1日參加111年全國登山日活動，向現場民眾揮手致意。中央社記者蕭博文攝 111年10月1日
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（中央社記者蕭博文台北1日電）針對棄保、藍白合等傳聞，民進黨台北市長參選人陳時中今天表示，換來換去、保來保去終究是一場空，回歸市政主軸才是民主政治真諦。

陳時中今天上午參加111年全國登山日活動並接受媒體聯訪，被問到傳聞表示新竹要「藍白合」，以民眾黨新竹市長參選人高虹安換國民黨台北市長參選人蔣萬安一事時，作出上述回應。

陳時中說，換來換去、保來保去終究是一場空，還是要回歸選舉主軸，新竹與台北都有各自的市政要努力，而且這種選舉很難去換票，花太多精神在思考這些事情最後還是徒勞無功，回歸市政主軸才是民主政治真諦。

媒體還問到，是否因選情緊張而致電屏東縣長潘孟安請益，陳時中說，潘孟安有打電話給他，內容就是鼓勵、分享選舉與執政的經驗，並沒有談到媒體人周玉蔻的事件。

針對接受媒體專訪時提及民調穩定領先，陳時中回應媒體提問時表示，是要表達並沒有所謂落後的情況，很多都在一、二名之間，但還是要持續努力，爭取50%選票的目標不變。

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此外，媒體報導國民黨表示若中央流行疫情指揮中心不裁撤，將成為陳時中第二競選辦公室，陳時中則回應說，指揮中心有其權責所在，該怎麼做衛福部有自己的定見，會根據疫情需要、後疫情時代需要怎樣的組織架構才能替人民做最好的服務，自然就會決定指揮中心的定位，他已經離開，尊重衛福部的決定。

媒體也問到，蔣萬安昨天召開政策記者會，但在媒體提問時滑手機，交由專家、學者回答，是否代表對政策不了解；陳時中則認為，很難從記者會的表現來評論對市政了不了解，但參選人直接回答問題，才能表現對政策負責的決心，他傾向這樣做，但每個人風格不同。（編輯：李錫璋）1111001

民進黨台北市長參選人陳時中（前中）1日參加111年全國登山日活動並接受媒體聯訪，針對棄保、藍白合等傳聞表示，換來換去、保來保去終究是一場空，回歸市政主軸才是民主政治真諦。中央社記者蕭博文攝 111年10月1日
民進黨台北市長參選人陳時中（前中）1日參加111年全國登山日活動並接受媒體聯訪，針對棄保、藍白合等傳聞表示，換來換去、保來保去終究是一場空，回歸市政主軸才是民主政治真諦。中央社記者蕭博文攝 111年10月1日
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