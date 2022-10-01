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反對學歷歧視與網路霸凌 林智堅籲停止惡意攻擊

2022/10/1 20:25（10/1 20:46 更新）
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前新竹市長林智堅1日在竹市出席選舉活動時表示，台灣是民主自由的國家，人民有言論自由權利，呼籲選民睜大眼睛，不要選歧視學歷、不能包容不同聲音的人。（民進黨新竹市黨部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月1日
前新竹市長林智堅1日在竹市出席選舉活動時表示，台灣是民主自由的國家，人民有言論自由權利，呼籲選民睜大眼睛，不要選歧視學歷、不能包容不同聲音的人。（民進黨新竹市黨部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月1日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市1日電）前新竹市長林智堅今天出席選舉活動時表示，沒有人該因網路霸凌與歧視而噤聲，他絕對捍衛每一名網友說話的權利，呼籲更多人能站出來，網軍惡意攻擊也應到此為止。

林智堅今天出席民進黨新竹市長參選人沈慧虹及市議員參選人楊玲宜聯合競選總部成立大會時，面對民眾黨新竹市長參選人高虹安的學歷歧視做出批評，直呼「我是中華大學夜間部畢業」。

林智堅說，他年少時放棄黃金學習時光，直至家庭巨變才珍惜能讀書的日子，所以仍半工半讀完成學位。

「選舉要歡歡喜喜把自己的優點凸顯出來，而不是用歧視傲慢製造仇恨。」林智堅說，他為這次選舉一連串的風暴感到憂心，大家都不講政見，也不說地方願景與規劃，反而透過網軍謾罵讓選舉失焦。

此外，一名網友日前在臉書發表圖文，分享近8年新竹市的進步與改變，卻受到其他網友攻擊，甚至起底她的真實地址，被迫下架文章，文章下架後還繼續被說「抗壓性不足」，引發熱議。

林智堅也對此議題做出評論，他說近日發生這起事件，網友只是寫出新竹這幾年改變和建設就被霸凌，還被網路群組威脅公布住處，讓這名網友心生恐懼，關閉臉書。

林智堅向選民喊話，台灣是個民主自由國家，人民有言論自由的權利，呼籲選民睜大眼睛，不要選歧視學歷、不能包容不同聲音的人，也呼籲更多民眾站出來，網軍惡意攻擊也應到此為止。（編輯：張芷瑄）1111001

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