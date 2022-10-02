藍委質疑業務報告抄上會期 國防部否認

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（中央社記者黃雅詩台北2日電）TVBS引述國民黨立委批評，國防部送交立院的最新業務報告，很多內容都是整段抄上會期。國防部今天表示，內容是盱衡敵情威脅及建軍備戰實需來撰寫，經比對後顯示絕無抄襲。

國防部發布新聞稿指出，針對媒體報導「國防部業務報告內容整段照抄」，國防部經比對近期「國防部業務報告」，內容並無抄襲，媒體報導顯非事實。

國防部表示，送交立法院之「國防部業務報告」，是盱衡敵情威脅及建軍備戰實需，據以撰擬國防重要施政規劃。自8月中共「聯合軍事行動」後，共軍海、空兵力在台海周邊聯合戰備警巡及軍事威懾漸趨常態化，國防部都嚴密掌握並即時應處，呼籲媒體報導前善盡查證責任。

國防部長邱國正5日將赴立法院外交及國防委員會業務報告，書面報告日前送抵立法委員辦公室。

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TVBS昨天報導指出，國防部最新送交立院的業務報告寫了37頁，不過報告翻來翻去都只能看到有掌握，但掌握什麼都沒提，讓國防立委認為這份報告沒有意義。

TVBS引述國民黨立院外交及國防委員會召委馬文君的回應，她指出，業務報告書讓她覺得了無新意，甚至很多內容都是整段抄上會期，對於海峽中線這樣的默契消失後，未來該怎麼樣因應面對，國防部業務報告裡面內容都沒有提到。（編輯：楊凱翔）1111002