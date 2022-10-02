蘇貞昌籲支持江聰淵 讓大家看到宜蘭是民主聖地

（中央社記者王朝鈺宜蘭2日電）行政院長蘇貞昌今天為民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵站台，指宜蘭縣長林姿妙遭起訴原因是貪污，滿意度還很高，宜蘭人標準、價值改變了嗎，讓江聰淵當選，讓大家看到宜蘭是民主聖地。

江聰淵今天在宜蘭市梅洲慈航宮，成立宜蘭市後援會，同時邀請蘇貞昌、內政部長徐國勇、農委會主委陳吉仲前來辦理「中央地方做伙拚．民主台灣大步行」政績說明會。

蘇貞昌致詞說，過去的民主聖地宜蘭「反國民黨犧牲為台灣、環保清廉陳定南」，這2句話讓台灣人對宜蘭充滿敬意，而全台各縣市長參選人中遭起訴就在宜蘭，起訴原因是貪污，這2句話哪裡去了，現在宜蘭人的標準、價值改變了嗎，現在有錢就好了嗎，戶頭錢存那麼多，就可以了嗎，且拚命弄農地，拚命改變宜蘭，當年前宜蘭縣長陳定南的堅持不就全做白工。

蘇貞昌表示，過去講到宜蘭是民主聖地，如今外界卻如此談論宜蘭，宜蘭人感覺如何，這樣的縣長和國民黨「吃夠夠」，滿意度還很高，不敢說再過55天，大家要如何投票，只是這個宜蘭的標準跟以前不一樣。

蘇貞昌說，前南投縣長貪污遭判刑，大家只要想，現在是如何看待南投縣就可以了，現在的宜蘭縣長是什麼樣，前宜蘭縣長陳定南、游錫堃、林聰賢出門走路有風，大家稱讚，而現在的宜蘭大家長，出門卻低頭一句話不敢說，還跑給記者追，宜蘭變成這樣，縣民有何感覺。

蘇貞昌說，江聰淵經過民意檢驗，當過2屆議員和2任市長，不像有人貪污出事，他相信宜蘭該當改變，「宜蘭該當投的漂亮，投給台灣人看，台灣該當投給世界看」，讓台灣人做自己的主人，讓世界各國舉起大拇指稱讚，希望大家好好思考，讓江聰淵當選，讓大家看到宜蘭果然是民主聖地。

林姿妙競選團隊回應，台灣現今的成就，是這塊土地歷代的每位辛勤台灣人共同打拚、犧牲奉獻而積攢下來的基業與成果，是每位台灣人的努力果實，非獨獨民進黨人之功。台灣的價值，宜蘭的價值，都是要讓人民過上好生活的價值，不是讓民進黨可以任意欺負台灣人的價值，更不是讓民進黨可以睜眼說瞎話的價值。

「蕃薯不怕落土爛，只求枝葉代代湠」林姿妙陣營表示，民主不是帝制繼承，非民進黨人不投，而是一次又一次做出更好的選擇。宜蘭人的堅毅不撓，是讓民主自由得以代代相傳的重要力量，宜蘭人追尋民主自由的價值，追求更好的生活，更不會因任何政黨而有所改變，宜蘭人是宜蘭的主人，呼籲蘇貞昌及民進黨尊重宜蘭人的決定，請不要說三道四。（編輯：方沛清）1111002