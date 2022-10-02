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蔡英文：新北台北強強聯手 區域治理邁向國際大都會

2022/10/2 18:16（10/2 18:31 更新）
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民進黨主席蔡英文（前左3）2日到新北市土城區出席「2022新北市百工百業挺林佳龍後援會成立大會」，與黨籍新北市長參選人林佳龍（前左2）、台北市長參選人陳時中（前右3）等人在台上攜手高喊口號，展現團結氣勢。前右2為行政院副院長沈榮津。中央社記者趙世勳攝　111年10月2日
民進黨主席蔡英文（前左3）2日到新北市土城區出席「2022新北市百工百業挺林佳龍後援會成立大會」，與黨籍新北市長參選人林佳龍（前左2）、台北市長參選人陳時中（前右3）等人在台上攜手高喊口號，展現團結氣勢。前右2為行政院副院長沈榮津。中央社記者趙世勳攝　111年10月2日
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（中央社記者葉素萍、賴于榛台北2日電）總統兼民進黨主席蔡英文今天與雙北市長參選人林佳龍、陳時中同台。她說，台灣在世界上的角色越來越重要，「我是台灣人很光榮、很驕傲」；首都圈要用更大格局思考，新北台北強強聯手，一起邁向國際級大都會。

蔡英文今天出席百工百業挺林佳龍後援會成立大會，台北市長參選人陳時中首度跨區輔選，與新北市長參選人林佳龍同台造勢。

蔡英文致詞時提到，過去2年多，台灣「關關難過關關過」，前幾天行政院正式宣布10月13日邊境要解封，她相信大家等這天已經等很久，終於一起走到了這一步，台灣邁向正常生活又前進了一大步。

她說，2年多防疫工作真的不簡單，謝謝陳時中和指揮中心的夥伴，也要謝謝林佳龍和行政團隊，陳時中擔任指揮官，林佳龍當時是交通部長、責任也很重，他們兩人很拚、拚出全世界都肯定的防疫成績。

蔡英文指出，她從參選新北市長到總統大選，新北市的朋友給她最多溫暖、最大支持，這幾年來，執政沒有給新北市的朋友漏氣。

她表示，台灣現在是國際熱門關鍵字，肯定台灣的聲音越來越大，支持台灣的力量越來越強，民主夥伴一團接一團到訪，展現台灣是世界可靠的朋友；台灣在世界的角色越來越重要，「我是台灣人很光榮、很驕傲」。

蔡英文說，她這陣子常來新北，幫林佳龍加油，她選過新北市長、也是新北市民，「我的這一票一定投給林佳龍」，她跟大家一樣，對這裡有很深的感情、也有很大的期待。

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蔡英文強調，新北有很好的條件，擁有龐大發展動能，可以成為國際級都市，但新北升格已12年，卻沒有看到新格局、新樣貌，台灣一直在進步，新北絕對不能落後；新北需要一個有能力、有拚勁，又有國際觀的市長，最能讓新北大翻新的市長就是林佳龍。

另外，蔡英文說，陳時中今天也來讚聲，新北台北是共同生活圈、合作產業圈，他們兩位的政見不會侷限在單一城市，而是要區域聯合治理；在首都圈要用更大格局思考，更多量能發展，讓新北台北強強聯手，一起邁向國際級大都會，百工百業一起團結，首都圈連一線，一起大翻新、一起做對事，一起團結才有力。（編輯：林克倫）1111002

「新北市百工百業挺林佳龍後援會成立大會」2日下午在土城區舉行，現場大批民眾齊聚聲援，在台下揮旗高喊「凍蒜」等口號表達支持。中央社記者趙世勳攝 111年10月2日
「新北市百工百業挺林佳龍後援會成立大會」2日下午在土城區舉行，現場大批民眾齊聚聲援，在台下揮旗高喊「凍蒜」等口號表達支持。中央社記者趙世勳攝 111年10月2日
「2022新北市百工百業挺林佳龍後援會成立大會」2日下午在土城區舉行，民進黨新北市長參選人林佳龍（前中）現場發表市政願景，籲請民眾相挺，一起讓新北大翻新。中央社記者趙世勳攝 111年10月2日
「2022新北市百工百業挺林佳龍後援會成立大會」2日下午在土城區舉行，民進黨新北市長參選人林佳龍（前中）現場發表市政願景，籲請民眾相挺，一起讓新北大翻新。中央社記者趙世勳攝 111年10月2日
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