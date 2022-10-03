江聰淵提拚觀光、顧交通、護農業 贏回三星

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民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（前中）3日發表針對三星鄉政見，將推動建設「安農溪生態運動大公園」，和爭取國道5號聯絡道延伸三星，及協助農民投保農業加值保險等，要拚觀光、顧交通、護農業。（江聰淵提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月3日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭3日電）民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵今天發表「贏回三星，農村光彩」政見，要拚觀光、顧交通、護農業，保障農民辛苦生產成果，更要讓三星鄉的交通網絡完善，觀光能量提升。

江聰淵透過新聞稿表示，「拚觀光」方面，將推動建設「安農溪生態運動大公園」，和雙賢2號橋上游段整治及綠美化，未來將有望成為國家級激流標竿場域，讓貫穿三星鄉的安農溪流域，擁有符合國際觀光需求的休閒設施，至於紅柴林地區已發掘的溫泉資源，未來也要推動建置平地溫泉公園，由政府帶頭協助景觀優化，打造處處可休閒、遊憩的美麗三星。

至於「顧交通」方面，江聰淵說，上將路大義至歪仔歪橋段的拓寬工程，與爭取國道5號聯絡道延伸三星，將是未來規劃交通建設的重點，透過與國道銜接的便利，及上將路往蘭陽溪方向的拓寬，引導三星形成除了台7線之外，另一個東西向交通往來要道。

提到「護農業」部分，江聰淵表示，針對縣內特有農作生產，例如蔥、梨、茶葉等，將由縣政府成立基金，協助農民投保農業加值保險，配合行政院農業委員會推動農糧產業部分的保險，邀請保險公司提供實損實賠型、政府災助連結型、收入保障型、區域收穫型及氣象指數型等保單，全面照顧農民生產收益，減輕農民個別損失。（編輯：方沛清）1111003