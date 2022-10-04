美台國防工業會議 國民黨盼聯合演習有進展

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國民黨駐美代表黃介正3日在美台國防工業會議上，代表國民黨發表談話，分享在俄烏戰爭、共軍8月環台軍演後，國民黨如何看待當前台海安全環境。中央社記者徐薇婷里契蒙攝 111年10月4日

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（中央社記者徐薇婷里契蒙3日專電）美台國防工業會議登場，國民黨駐美代表黃介正今天發表演說，希望台美進一步擴大交流範圍和項目，尤其在聯合演習上能有精進。他也呼籲台美好好坐下來，討論彼此台海戰略利益。

第21屆美台國防工業會議2日至4日在維吉尼亞州里契蒙市（Richmond）舉行，擔任國民黨駐美代表兼國際部主任的黃介正今天代表國民黨，在會中以「嚇阻和耐力」為題發表談話，分享台灣最大在野黨在過去一年發生兩個大變化後，如何看待當前台海安全環境。

黃介正會後受訪表示，第一個大變化是俄烏戰爭，另一個是今年8月中共解放軍的環台軍演，兩者讓國民黨對於整個台海安全、甚至未來作戰態樣與形式都有不同看法。

黃介正指出，就台灣要如何面對未來形勢，他提出4大重點。第一是台美要真的能夠坐下來，好好討論共同在台海或西太平洋地區的戰略利益為何。

他說：「因為台灣有台灣的看法，美國有美國的看法，必須讓美國知道台灣的聲音和看法，看如何把雙方交集擴大。」

黃介正表示，第二是如何加強台灣防衛，他認為有3大優先方向，包括如何在很短時間內提升不對稱戰力及台灣社會耐力和韌性；再來是台美間雖有交流，但範圍和項目還可以再擴大，尤其在聯合訓練、聯合演習上面，希望能夠有所精進。

此外，黃介正說，台灣也應促進更好的政軍關係，讓民選政府的文人領導與軍方對話，共同討論台灣國防政策，尊重軍事專業是非常重要的部分。

黃介正指出，最後一點是台灣必須爭取時間，因為不管是討論人民自我防衛，或是軍事改革，這些問題都需要時間。他強調，「口號不可能一夜之間變成戰力」，所以如何爭取時間，且說服美國人和台灣一起爭取時間，讓台灣有更好的準備捍衛自己家園，非常重要。

至於現場與會者有何提問，黃介正說，提問包括國民黨如何看待外島防衛問題，以及未來若重返執政，國防預算會不會因為兩岸有溝通管道而降低，也有人詢問九二共識。

他表示，針對前兩者，他給出明確答覆，國民黨防衛台灣的戰略思考當然是與時俱進，創新發展；而九二共識在處理目前兩岸關係上，真正的功能是護欄，若要維持台海和平及穩定，仍然是非常有用、而且可能是唯一有效的護欄。（編輯：周永捷）1111004