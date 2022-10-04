政府挹注勞保基金 許銘春：撥補一定會持續

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（中央社記者范正祥台北4日電）台灣民眾黨立委張其祿今天質詢時關注這幾年政府挹注勞保基金，期盼問題真正解決。對此，勞動部長許銘春說，勞保基金的撥補問題，行政院會視整個財務狀況適時撥補，她相信撥補一定會持續。

勞保財務及是否會破產，攸關眾多勞工退休經濟保障，為彌補勞保基金虧損，增加勞保基金的穩定性，行政院會日前通過112年度中央政府總預算案，其中編列新台幣450億元挹注勞保基金，比今年撥補300億元大增150億元，創新高引起矚目。

立法院會今天安排行政院長蘇貞昌及相關部會首長列席報告「112年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」編製經過，並備質詢。

張其祿質詢時指出，勞保基金到了民國117年可能就有「大問題」，政府112年度擬撥補450億元，雖然創歷史新高，但要如何解決勞保基金虧損問題，才是「真問題」。

他說，撥補450億元說不定還不夠；有專家算過，到了117年如果不要讓勞保基金破產，甚至現在撥補1000多億元也不算多。

張其祿認為，政府去年稅收超徵逾4000億元，並非完全沒有錢撥補勞保基金，他建議勞動部可以向行政院積極爭取。

行政院主計總處主計長朱澤民說，現在目標是讓它當年度勞保的財務收支不至於產生赤字。

許銘春表示，勞保基金的撥補問題，行政院會視整個財務狀況適時撥補，「我相信這個撥補一定會持續」。

談及政府挹注勞保基金，蘇貞昌說，這幾年已陸續撥補200億元、220億元、300億元，到450億元。（編輯：翟思嘉）1111004