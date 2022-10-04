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游錫堃上任首次接待德國訪團 雙方期盼深化交流

2022/10/4 16:00（10/4 16:21 更新）
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立法院長游錫堃（右）4日接待德國國會友台小組主席威爾許（Klaus-Peter Willsch，另譯：魏爾胥）（左）一行，雙方期盼未來能夠深化交流，使台德成為彼此重要的朋友。（立法院提供）中央社記者范正祥傳真 111年10月4日
立法院長游錫堃（右）4日接待德國國會友台小組主席威爾許（Klaus-Peter Willsch，另譯：魏爾胥）（左）一行，雙方期盼未來能夠深化交流，使台德成為彼此重要的朋友。（立法院提供）中央社記者范正祥傳真 111年10月4日
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（中央社記者范正祥台北4日電）立法院長游錫堃今天款宴德國國會友台小組主席威爾許（Klaus-Peter Willsch，另譯：魏爾胥）一行，這也是游錫堃擔任立法院長以來，第一次接待德國訪團，雙方都期盼未來能夠深化交流。

游錫堃接待威爾許一行時，民進黨立委張宏陸、國民黨立委謝衣鳳、民眾黨立委邱臣遠、時代力量立委邱顯智，以及立法院秘書長林志嘉、外交部次長俞大㵢、德國在台協會代表許佑格（Jörg Polster）及台灣駐德代表處謝志偉等人也在場。

游錫堃致詞時說，他擔任立法院長以來第一次接待德國訪團，歡迎威爾許及5位副主席來台，感謝德國國會首度組成官方訪問團、威爾許與各位副主席長久以來支持台灣及德國「紅綠燈」聯合政府對台灣參與國際組織及台海和平的關注。

他說，感謝德國國會對台灣的支持，台德雖位處地球兩端，但民主與自由把雙方連結在一起，期盼未來深化交流，共同追求民主自由普世價值及全球的和平穩定。

威爾許致詞時表示，感謝游錫堃的邀請及台灣對訪團的熱烈歡迎，此行訪問行程相當豐富精采，能夠深入了解台灣的政治現況、覲見總統蔡英文及副總統賴清德，也與立法院「台灣與德國議會議員友好協會」會面及參觀台南科學園區等。

威爾許表示，台灣與德國雖處地球兩端，但因為分享相同的價值觀，使台德成為彼此重要的朋友。

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另外，威爾許提及，台灣及德國有許多相同的價值觀，兩者皆為有法治、有國會運作、有自由選舉的民主國家。訪團來訪台灣期間也有機會與執政黨及反對黨見面，種種方面都與德國相當相似。

威爾許說，德國將會一直支持台灣，並期盼未來能夠深化雙方經濟、文化等各方面的交流，德國也會繼續支持台灣有意義地參加參與國際組織，如世界衛生大會（WHA）及國際民航組織（ICAO）。（編輯：張均懋）1111004

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