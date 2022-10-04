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外籍入境確診 衛福部：醫療費初期由政府負擔

2022/10/4 16:30
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（中央社記者游凱翔台北4日電）台灣即將在13日鬆綁入境管制，針對外籍人士入境確診後的醫療費用，衛福部長薛瑞元、交通部長王國材今天在立法院會上表示，無論本國或外國籍，初期階段都會由公費支付，但到一定程度後，會再進行檢討。

立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌及相關部會首長列席報告「112年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」編製經過， 並備質詢。

國民黨籍立委楊瓊瓔質詢時表示，台灣即將在13日鬆綁邊境管制措施，屆時若疫情再次升溫，現行的政策是否照常執行，或是關閉。

蘇貞昌回應，目前疫情都在專業預判之中，除非疫情突然像沖天炮的暴漲，導致國內量能無法應付，屆時才會再做因應調整，「不過，目前沒有這樣的跡象」，政府也會隨時緊盯疫情變化；蘇貞昌強調，台灣在這些年中累積許多經驗，且無論是疫苗、藥物、相關人員與空間，政府都已做好準備。

楊瓊瓔提到，疫情指揮中心上月宣布，無論本國或外國人，來台隔離治療費用都是台灣負擔，但10月1日交通部觀光局宣布的指引卻指出，台灣方面只有負擔防疫旅館費用，治療費由外國人士自行負擔，這導致旅行業及代辦業者無所適從，目前台灣政策到底為何。

蘇貞昌回應，目前政策已經一致；交通部長王國材補充，目前此階段是由台灣政府支付；衛福部長薛瑞元說明，因國境解封後，初期入境者多為國人為主，因此無論本國或外國籍，在初期階段都會由公費支付，但到了一定程度後，會再進行檢討。

楊瓊瓔也詢問，台灣13日鬆綁邊境管制措施的政策，是選舉考量還是專業考量。蘇貞昌回應，這是基於防疫專業，全國各部會的考量。（編輯：林興盟）1111004

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