立委憂台電中油虧損 蘇貞昌：維護民生經濟安定

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（中央社記者范正祥台北4日電）時代力量立委邱顯智今天質詢時關注台電、中油鉅額虧損，呼籲經濟部提出改革計畫。對此，行政院長蘇貞昌說，政府窮盡全力維護民生經濟安定；經濟部長王美花表示，會做相關評估，審慎因應。

立法院會安排蘇貞昌及相關部會首長列席報告「112年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」編製經過，並備質詢。

邱顯智質詢時表示，擔心明年台電、中油累虧恐破新台幣7000億元，而且台電、中油鉅額虧損的情況，恐怕也不只是這兩年，未來仍有可能會持續虧損。

蘇貞昌說，油、電是全民在使用；受疫情、極端氣候影響，還有戰爭因素等，能源受到衝擊非常大，台灣也受衝擊，但政府窮盡全力維護民生經濟安定。

對於立委追問台電、中油虧損問題，王美花說，7月有針對產業用電大戶調漲15%反映相關成本。她也提及，明年度對台電的穩定發展，政府有編列1500億元。

邱顯智呼籲，經濟部應針對電價、氣價定價扭曲問題，提出改革計畫。對此，王美花答覆，經濟部都會做相關評估，審慎因應，看未來這部分怎麼做。（編輯：楊蘭軒）1111004