指揮中心何時退場 薛瑞元：明年上半年有機會

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（中央社記者郭建伸台北4日電）衛生福利部長薛瑞元今天在立法院備詢談及指揮中心退場條件。他表示，若確診數下降至1萬例或少於1萬例，在重症比率沒升高情形下，可判斷COVID-19（2019冠狀病毒疾病）已經流感化，這時可考慮，而明年上半年較有機會。

立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌及相關部會首長列席報告「112年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」編製經過並備質詢。

國民黨立委曾銘宗質詢時問，指揮中心何時退場。薛瑞元表示，退場與否由行政院決定，但因疫情還沒結束，指揮中心還有必要存在。

曾銘宗詢問，指揮中心的退場條件為何。薛瑞元說，端看疫情變化，若確診數下降至1萬例或少於1萬例，在重症比率沒升高情形下，可判斷COVID-19已經流感化，「這時候可以考慮（退場）」。

曾銘宗追問，年底前有無可能達到這目標，或是明年上半年。薛瑞元表示，年底前可能性不大，明年上半年有機會。（編輯：林興盟）1111004