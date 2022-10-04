境外生入境0+7配套 教育部：仍須與學校溝通細節

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（中央社記者陳至中台北4日電）行政院長蘇貞昌9月29日宣布10月13日起實施入境「0+7」新制，教育部主任秘書廖興國今晚表示，境外生入境配套措施，仍有一些操作細節須與大學溝通說明，待定案後會由指揮中心宣布。

「自由時報」今天報導，行政院已核定通過境外生適用0+7新制方案，教育部預計於6日的中央流行疫情指揮中心記者會上公布，包括境外生自主防疫期間持2日內快篩陰性證明可外出和入班上課；學校免報入境名冊；教育部桃機小組取消，回歸由學校掌握入境情形等。

教育部主任秘書廖興國晚間接受中央社電訪表示，指揮中心還沒宣布要說明的時間點，目前也還有一些程序在進行中。他提到，適用0+7新制還有一些操作細節與大學有關，例如作為自主防疫處所的宿舍要如何安排、機場要如何派人等，都須再跟各校溝通說明。

廖興國表示，境外生入境有急迫性，因此會盡快處理，但執行面的細節也一定要做好規劃，「不能讓境外生在機場沒有人接。」（編輯：張芷瑄）1111004