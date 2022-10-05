柯文哲嗆聲陳時中 蘇貞昌：勿因選舉扭曲他人

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）民進黨台北市長參選人陳時中自評防疫分數85分，台北市長柯文哲聽到後脫口而出「去死吧」，引發議論，行政院長蘇貞昌今天受訪時表示，陳時中任指揮官期間認真負責，「我們不要因為選舉，就把人家扭曲」。

陳時中接受媒體專訪時自評整體防疫分數85分、疫苗採購至少90分，柯文哲昨天與黃珊珊一同接受網路媒體專訪時被問及此事，柯文哲脫口「去死吧」，批評陳時中自我感覺良好。

而後陳時中與柯文哲隔空交火，陳時中認為這樣的用語沒口德，柯文哲聽到後再砲對方沒醫德。

蘇貞昌今天出席第19屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮，會前受訪時，被問及陳時中與柯文哲互相嗆聲的看法；蘇貞昌表示，這場COVID-19疫情，全球200多個國家都受到很大衝擊，台灣因為國人同胞團結合作，中央流行疫情指揮中心做得好，才把疫情守下來，還拚出最好經濟。

蘇貞昌表示，陳時中在中央流行疫情指揮中心做了908天的指揮官，非常認真負責，國人都看在眼裡，「我們不要因為選舉，就把人家扭曲」。（編輯：潘羿菁）1111005