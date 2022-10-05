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鏡電視風暴 蘇貞昌：尊重NCC獨立運作未干預

2022/10/5 17:52
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（中央社記者潘姿羽台北5日電）鏡電視爭議延燒，黨政高層介入、政媒利益交換等傳言不斷，國民黨團要求在國會成立鏡電視審查執照調閱小組，行政院長蘇貞昌今天被問及對此事看法，他表示，尊重NCC獨立機關的獨立運作。

蘇貞昌今天出席第19屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮，會前受訪時，媒體詢問，鏡電視被爆民進黨前秘書長洪耀福涉關說，且申照案被質疑是政媒利益交換，是否支持國民黨團要求，成立鏡電視審查執照調閱小組。

蘇貞昌對此簡短回答，對於NCC獨立機關的獨立運作，「我們都尊重，也沒有干預」。

也有媒體詢問，農委會宣導費被發現三立、民視得標4成，是否有圖利特定親綠媒體之嫌。

蘇貞昌表示，政府不但要為人民做事，還要讓人民知道政府做什麼事，這些都要透過媒體等各種管道讓人民知道，而關於媒體管道的各方面費用都有詳細編列，經過立法院監督，也有審計部審查，都是合法使用、依照規範。（編輯：黃國倫）1111005

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