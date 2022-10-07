蘇貞昌：國外訪團都稱台灣 講台灣國慶日世界更清楚

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（中央社記者王揚宇台北7日電）國慶日將屆，前總統馬英九呼籲，不要稱呼為台灣國慶日；行政院長蘇貞昌今天受訪說，國外訪團來都稱呼台灣，講台灣國慶日、中華民國國慶日都沒有錯，要讓世界更清楚；不要自己對台灣沒感情還要批評別人，這很荒唐。

立法院會今天的議程，為蘇貞昌及相關部會首長就中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案編製經過進行質詢。蘇貞昌會前接受媒體聯訪，對於馬英九呼籲不應將國慶日稱呼為台灣國慶日等議題的看法。

蘇貞昌說，一輩子吃台灣米、喝台灣水，做高官、領厚祿，卻對台灣那麼沒感情，讓人刮目相看，也讓人覺得很荒唐。

蘇貞昌表示，國外訪團來都稱呼台灣，而且要跟中國在世界上做區隔，講台灣大家都聽得懂，「自己講中國，人家反而跟中華人民共和國混淆」。

蘇貞昌指出，講台灣國慶日、中華民國國慶日都沒有錯，要讓世界更清楚，不要自己對台灣沒感情還要批評別人。

馬英九6日呼籲總統蔡英文在國慶大會上闡明憲法，釐清與大陸的關係，是「互不承認主權，互不否認治權」，絕非兩個國家；他並請總統府在大會看板與發給中外貴賓資料中，不要再以Taiwan National Day作為國慶英文名稱。（編輯：楊蘭軒）1111007