陳明通行程遭曝「泰海關用華為」 蘇貞昌：引以為戒

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（中央社記者王揚宇台北7日電）國安局長陳明通赴泰國行程曝光，證實泰國海關用華為監視器，引發討論；行政院長蘇貞昌今天受訪說，中國設備確實會有這種危險，要引以為戒，而國安或政府機關安排行程，要更加謹慎小心，避免受到連累。

陳明通赴泰國行程細節遭披露，外界質疑被滲透。陳明通6日在立法院表示，國安局沒有被滲透，「泰國也給我們完整說明，主要是他們（泰國）」；另外，就國安局了解，泰國海關監視器基本上都是中國廠商華為製造。

立法院會今天的議程，為蘇貞昌等人及相關部會首長就中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案編製經過進行質詢。

蘇貞昌會前接受媒體聯訪，被問到陳明通訪泰行程被曝光，證實泰國海關用華為監視器，外界質疑國安體系是否出現破口。

蘇貞昌說，其他國家要用中國設備，他沒辦法置喙，但從這裡面可以得到教訓，就是中國設備確實會有這種危險，要引以為戒；同時，國安或政府機關安排行程，也要更為謹慎小心，避免當他國有類似情況，受到連累損害。（編輯：潘羿菁）1111007