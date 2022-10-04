涉貪案31日開庭 林姿妙邀鄉親旁聽證明清白

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（中央社記者王朝鈺宜蘭4日電）宜蘭縣長林姿妙涉貪遭起訴，案卷送交宜蘭地方法院後，排定於31日上午9時召開準備程序庭，林姿妙說，邀請鄉親一起到宜蘭地院旁聽，讓她把真相還原，證明清白。

宜蘭地檢署偵辦林姿妙涉貪案，8月23日共起訴包含林姿妙、林姿妙的女兒林羿伶等在內共15名被告，其中10名為公務員，案卷9月1日送交宜蘭地院，當天即辦理電腦抽籤分案，由宜蘭地院院長莊深淵擔任審判長，受命法官和陪席法官分別為陳錦雯及程明慧，莊深淵曾發表聲明表示，會謹守程序正義、保障當事人權利，依法進行訴訟程序及裁判。

宜蘭地院已排定31日上午9時召開準備程序庭，傳喚林姿妙等被告出庭，先釐清相關爭點後，以利後續審判程序進行。

林姿妙透過新聞稿表示，邀請鄉親一起到宜蘭地院旁聽，讓她把真相還原，證明清白，到時候民進黨再也不能將起訴書當文宣品，把地檢署做競選總部，一路藉偵查不公開讓綠媒恣意抹黑，公平公開獨立的審判，大家一起來，並籲請鄉親11月26日走進投開票所，投下神聖的一票，力挺她連任。

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宜蘭地檢署新聞稿指出，林姿妙為繼續使用98地號土地上臨時性建築物，圖利陳姓和劉姓被告，維持免繳土地增值稅，因此對於違背職務行為收受不正利益，且放任女兒林羿伶召喚縣府一級主管進入縣長官邸下達指令，恣意妄為，紊亂縣府行政體制。

此外，林姿妙擔任羅東鎮鎮長及宜蘭縣縣長期間，自承僅有每月約新台幣15萬元薪資及3萬元租金收入，卻有逾7000萬元來源不明的現金，存入向他人租用或無償借用的金融帳戶後提領，以此洗錢方法製造向他人循環借貸假象，且犯後否認犯行，依貪污治罪條例等罪起訴，檢察官並建請法院從重量刑。（編輯：方沛清）1111004