爭年輕選票 饒慶鈴提助就業、劉櫂豪要設青年局

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台東縣長饒慶鈴（後右）力拚連任，5日在青年代表力挺下公布青年政策。她說，青年政策不能只有單一角度，而必須從招商、就業、協助創業、培育人才、甚至是成家育兒等面向，提供全方位青年輔導及服務。中央社記者盧太城台東攝 111年10月5日

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（中央社記者盧太城台東縣5日電）搶攻青年選票，爭取連任台東縣長的國民黨提名人饒慶鈴今天提出開放、整合創新的青年政策，將持續招商、創就業機會；民進黨徵召台東縣長參選人劉櫂豪說，若當選要設青年局。

饒慶鈴今天在青年代表力挺下公布青年政策。她說，青年政策不能只有單一角度，須從招商、就業、協助創業、培育人才、甚至是成家育兒等面向，提供全方位青年輔導及服務。

饒慶鈴表示，這4年來以「開放、整合、創新」的觀念帶領縣府團隊，就是要將縣府視為整體，各局處的業務彼此呼應、相互支援，正所謂1加1大於2，讓成績事半功倍。

她說，青年政策就是「開放、整合、創新」的最好典範，對於青年的關心與政績，早已融入在各局處的工作中，讓縣府「局局都是青年局、處處都是青年處」。

例如，台東縣政府領先全國成立青年文化觀察團、原住民青年文化觀察團後，今年也整合成立青年事務發展委員會，作為青年事務發展的窗口。

在協助青年創業方面，她說，過去4年輔導175家一站式產業業者，其中青年創業占6成；地方創生台東隊共15個創生團隊，吸引東漂百名青年，增加新台幣7000萬元營收。

她指出，接下來的「綻放青年–開放整合創新的青年政策」將持續招商、創造就業機會；創業一條龍；成家免煩惱，0至3歲專責醫師，24小時小兒急診；多元人才培育；青年發展事務委員會推動3大面向，分別是產業發展、文化共好、公共參與。

饒慶鈴提到，競爭對手提出設立「青年局」主張，但台東縣政府受限於地方行政機關組織準則，若成立青年局，勢必須裁撤或整併局處，應該要提出具體可行的方案及青年政策，而非淪為口號。

劉櫂豪今天表示，日前他發布「造好年輕的新台東」主張，推出成立青年局、興建新創青年社宅、提供200名暑期工讀等3大青年政策。

他說，這次參選台東縣長，主張造好新台東，並推出5大政見主軸，分別是造好宜居城市、造好文化深耕、造好品牌農業、造好青創就業、造好原鄉永續，透過5個面向把台東打造成為適合悠然生活的好家園。

劉櫂豪指出，其中針對青年就業與返鄉，提出成立青年局等3大政見，造好年輕的新台東，也特地印製針對青年的總體政見文宣，家戶發送，展現重視青年返鄉與產業就業，也讓鄉親更加了他的「造好年輕的新台東」想法與作法。

他表示，主張台東縣政府成立專責的青年局，以實際行動重視青年議題，編列經費與人力，公開遴選局長，協助青年在台東實現夢想，致力協助青年面對就業、住屋、成家、育兒、創業等問題。

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另外，興建新創基地加青年社宅，扮演主動積極角色與中央共同開發，將1-2樓層設定成為新創基地，提供共同辦公、討論、學習活動的空間，成為青年新創基地，其餘樓層則規劃為只租不售的青年社宅，幫助青年就業解決居住問題。

他指出，規劃每年200名台東學子的工讀名額，暑假讓大學生回家工讀，讓青年學子的根不因遠離家鄉而斷裂，讓青年回鄉從求學階段就開始。（編輯：戴光育）1111005