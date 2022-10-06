國慶光雕點燈 蔡總統邀民眾共賞台灣文藝經典作品[影]

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總統蔡英文6日晚間出席111年國慶總統府建築光雕展演點燈儀式時表示，今年光雕主題是「寶島有光．土地之愛」，呈現不同時期台灣文藝作品；大家可透過展演一同重溫不同世代經典作品，也共同見證台灣文化蓬勃多元的發展。中央社記者張皓安攝 111年10月6日

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（中央社記者陳俊華台北6日電）國慶光雕展演今天點燈，總統蔡英文說，今年的主題呈現不同時期的台灣文藝作品，透過展演重溫不同世代的經典作品，大家可以帶家人來相賞，相信不同世代的人都會聽到自己熟悉的流行歌曲。

今年國慶光雕主題為「寶島有光，土地之愛」，重現台灣文化藝術經典，包括10幅畫作、8首歌曲、25部電影、14幅手繪電影海報，並以雕塑作品「甘露水」作為壓軸。

總統蔡英文、副總統賴清德、兼任國慶籌備委員會主委的立法院長游錫堃、文化總會副會長江春男、文化總會副會長鄭麗君，以及文總秘書長李厚慶等人出席晚間的點燈儀式。

蔡總統致詞時說，這幾年來每到國慶期間，總統府的光雕展演，已成為大家最期待的節目之一，不論是台灣歷史演進、體育選手在國際上奪牌的光榮時刻，以及台灣在科技、國防重要發展，都曾經呈現在光雕展中。

蔡總統指出，今年則呈現不同時期的台灣文藝作品，經典是不會褪色的，透過展演重溫不同世代的經典作品，也共同見證台灣文化蓬勃多元的發展；這幾天大家可以帶爸爸媽媽、阿公阿嬤來欣賞，相信不同世代的人，都會聽到自己熟悉的流行歌曲。

蔡總統表示，台灣電影在國際上具有獨特風格和特色，這次展演呈現許多早期台灣電影，超過半世紀以來的精采畫面，非常難得一見。感謝每名前輩藝術家，讓台灣擁有自己的文化資產；希望每個世代的創作者，都能持續創作，為每一個時代的台灣，留下更多深刻而且創新的詮釋。

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游錫堃說，國慶光雕展演已連續辦理6年，每年主題都不一樣；今年國慶主題是「守土衛國，你我同行」，俄羅斯入侵烏克蘭後，現在國際局勢滿緊張，短期內看不到和平，加上台海兩岸，惡鄰一直霸凌台灣，全球經濟受很大衝擊。

游錫堃表示，此時台灣應該更加謹慎，保衛國家變成重要課題，蔡總統上任後，台灣國際地位提升，獲得全球民主國家肯定，美國對台灣安全承諾也越來越強，但人民防衛意志是最好的國防力量，希望透過國慶凝聚人民最強共識。（編輯：蘇志宗）1111006