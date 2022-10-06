駐阿根廷國慶酒會 政商文教僑界逾250人出席相挺

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駐阿根廷代表處5日晚間舉行國慶酒會，逾250名外交、經貿、學術、文化及僑界等領域代表出席。駐阿代表曹立傑致詞表示，面對疫情、全球經濟衝擊及軍事威脅，台灣能沉著面對，持續創造亮眼的經濟成長。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 111年10月5日

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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯6日專電）駐阿根廷代表處昨天舉辦國慶酒會，阿根廷及烏拉圭政商、文教、僑界等各界代表逾250人出席。駐阿代表曹立傑表示，未來將持續創造台阿兩國互動機會。

在歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情考驗後，昨晚舉行的中華民國（台灣）111年國慶酒會是駐阿代表處在阿根廷回歸常態後第一次舉辦的大型活動。

阿根廷友台小組主席及眾議員康巴尼歐里（Maecela Campagnoli）、台灣邦交國巴拉圭、瓜地馬拉、宏都拉斯、海地、貝里斯駐阿大使、代表，以及阿根廷媒體、經貿、學術、文化及旅阿僑胞等逾250人相挺出席祝賀。

曹立傑致詞表示，面對世界疫情、全球經濟衝擊及軍事威脅，台灣都能沉著面對，持續創造亮眼的經濟成長。

曹立傑說，台灣為亞洲民主與自由的燈塔，掌握半導體及高科技等領先技術，去年經濟在疫情中逆勢成長6.5%，凸顯台灣科技和半導體供應鏈在全球不可或缺的重要角色。

曹立傑提到，在過去14個月，台灣與阿根廷分別在醫護、學術、工商、及觀光締結共13個合作交流備忘錄，並在阿根廷建立全球第一座台灣研究資源中心，加深台灣與阿根廷的深度互動及友誼。

曹立傑引用阿根廷友人所言表達，民主和自由讓台灣與世界可以包容更多元的文化，「每位來到此地都成為阿根廷人，每個人都將得到與阿根廷人相同的禮遇」，台灣僑民因此能在阿根廷各行各業嶄露頭角，台阿雙邊貿易去年成長60.3%，2022年第一季更是成長116%。

曹立傑表示，台灣秉持多元文化相容精神，2022年旅外人士交流網站InterNations評比台灣名列最宜居住國家第3名，台灣政府提供教育獎學金，今年吸引阿根廷22位學生赴台學習及研究。

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阿根廷友台小組主席康巴尼歐里傳達所有成員的祝賀，他表示，台灣在科技、教育、民主等領域有許多經驗可貢獻世界，鼓勵在場出席人士在各領域展現對台灣的支持，協助推動台阿雙邊發展及改善關係。

國慶酒會現場布置台灣風景巨幅文宣海報，播放「堅韌台灣，立足世界」國慶影片，更與當地僑社合作提供夜市鹹酥雞、台灣刈包及道地手搖飲珍珠奶茶等台灣特色小吃，讓阿根廷友人一飽口福。（編輯：林憬屏）1111006