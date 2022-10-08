布里斯本雙十國慶酒會 政要雲集引澳媒關注

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多位澳洲政要及當地僑領出席布里斯本雙十國慶酒會。駐布里斯本台北經濟文化辦事處處長陶令文（右5）在國慶酒會上致詞並與出席貴賓合影。（駐布里斯本台北經文處提供）中央社記者丘德真雪梨傳真 111年10月8日

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（中央社記者丘德真雪梨8日專電）駐布里斯本台北經濟文化辦事處於6日晚間舉行中華民國111年雙十國慶酒會，除了多位澳洲政要及當地僑領等超過250多人到場慶賀之外，還引起昆士蘭「郵報」關注及報導。

駐布里斯本台北經濟文化辦事處處長陶令文在國慶酒會上致詞時指出，台灣與澳洲昆士蘭州（Queensland）在貿易、教育、文化、科技等多個領域交流密切。

陶令文讚揚當地台灣鄉親投身公益不落人後，例如今年捐贈愛心便當給第一線醫護人員、募款幫助昆州水災災民、以及發放救濟物資等，受到澳洲主流社會的高度肯定。

國慶酒會上還有多位澳洲政要親自到場致詞，包括澳洲布里斯本市長希林納（Adrian Schrinner）、昆士蘭州農業廳長佛納（Mark Furner），以及昆士蘭州議員藍布魯克（John-Paul Langbroek）和州議會「台灣之友小組」共同主席馬汀（James Martin）。另外，僑務委員林淑美亦有到場致詞。

其他親自前往國慶酒會現場祝賀的澳洲政要，包括多位昆士蘭州議員、布里斯本市議員，以及昆士蘭州伊普斯威奇市（Ipswich）市議員等。

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今年布里斯本雙十國慶酒會引起媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）旗下於昆士蘭州發行的「郵報」（The Courier-Mail）關注，該報於6日刊登陶令文專訪以及有關布里斯本雙十國慶酒會的報導。

陶令文向「郵報」指出，近期台海局勢緊張，台灣又位於太平洋地區對抗「中國侵略」（Chinese aggression）的最前線，在這情勢之下，更顯示出台灣與澳洲等民主國家建立經貿合作夥伴關係的重要性。（編輯：林憬屏）1111008