為Kolas站台 賴副總統：終結花蓮家族政治壟斷

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民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（前左3）8日在花蓮市中山公園舉行競總成立大會，副總統賴清德（前中）、原民會主委夷將．拔路兒（前右）、客委會主委楊長鎮（前左）、同黨立委伍麗華（前右3）與范雲（前左2）、林靜儀（前右2）到場站台，場面熱絡。中央社記者張祈攝 111年10月8日

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（中央社記者張祈花蓮縣8日電）民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka競選總部今天成立，副總統賴清德到場站台時說，Kolas是花蓮、原住民族的驕傲，這次參選要終結花蓮家族政治壟斷的現況。

Kolas今天下午在花蓮市中山公園舉行「Kolas Yotaka榮耀花蓮總部」成立大會，賴副總統、原住民族委員會主委夷將．拔路兒 （Icyang．Parod）、客家委員會主委楊長鎮、民進黨籍立委伍麗華、范雲、林靜儀到場站台，縣內10多個部落頭目也穿著傳統服飾上台力挺。

賴副總統細數Kolas資歷，從媒體人、桃園市政府原住民行政局長、民進黨立法委員、民進黨團發言人、行政院發言人到總統府發言人，在各階段都表現優異，立委期間還曾獲選美國國務院國際領袖計畫訪問者。

賴副總統說，Kolas是台灣第一個擔任過執政黨、行政院及總統府等3個重要單位發言人的人才，是原住民的榮耀，也是花蓮的驕傲，參加這麼多場競選活動，是第一次看到這麼多頭目站出來力挺。

賴副總統說，總統蔡英文非常重視花蓮發展，任內完成蘇花改通車、蘇花安已完成可行性評估，花東鐵路雙軌電氣化正在規劃中，之前也派駐現任駐美代表蕭美琴，以立委身分蹲點花蓮10年，這次再次割愛，讓Kolas服務花蓮鄉親，競選花蓮縣長。

賴副總統說，總統交給Kolas一個非常重要的使命，就是要終結家族壟斷的政治情況，希望Kolas能打破恐懼，還給花蓮自由空間。

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賴副總統提出Kolas擔任花蓮縣長的3大好處，第1點是，花蓮遇到問題要解決，她可以直接聯繫總統、副總統跟行政院長；第2點是Kolas過往在中央的資歷，對國家政策非常嫻熟，能夠用國家高度推動縣政；最後是，Kolas在每個階段都表現優秀，當縣長絕對也是第一名，可帶給花蓮人幸福跟光榮。

Kolas致詞指出，這場選舉這不只是選舉，更是一場要求開放政府、要求政府公開透明、不投降、反霸凌的運動，大家要一起拒絕家族政治，把票投給自己、投給花蓮人。（編輯：李亨山）1111008

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka 8日在花蓮市中山公園舉行競選總部成立大會，現場支持者不畏風雨，熱情參與。中央社記者張祈攝 111年10月8日