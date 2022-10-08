張善政造勢大會 馬英九：選情越來越好

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國民黨桃園市長參選人張善政（前右2）8日晚間舉行造勢晚會，桃園市議會議長邱奕勝（前左）、國民黨主席朱立倫（前右）及前總統馬英九（前左2）等人到場站台。中央社記者葉臻攝 111年10月8日

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（中央社記者葉臻桃園8日電）國民黨主席朱立倫、前總統馬英九今晚參加桃園市長參選人張善政、桃園市議會議長邱奕勝聯合競選總部成立暨後援會授旗造勢大會 。馬英九表示，張善政領先對手，民調也看出選情越來越好。

馬英九致詞時表示，最新民調顯示，張善政領先民進黨桃園市長參選人鄭運鵬9個百分點，選情越來越好；張善政善良、正直、有耐心，有當市長的條件。

馬英九說，選舉打到現在，他很感嘆，因為前新竹市長林智堅，把整個選舉氣氛搞壞，還把學術倫理的問題推到這麼高，是以前從來沒有過的。一個黨的領袖，竟然可以要全黨支持一個被認定抄襲的人，算什麼黨。

馬英九指出，張善政當過他當總統任內的科技部長、行政院長，現在出來選桃園市長，他很放心；張善政不會買票、不會抄襲，規矩、老實，像這樣的人當市長，桃園才有希望。

朱立倫致詞時表示，國民黨團隊同心協力，民進黨不要想見縫插針；張善政學經歷完整，對桃園充滿愛與熱情，會真正為桃園打拼。

張善政致詞時表示，他做事情實事求是，當選市長以後，會馬上著手桃園重要的公共建設，做完整的體檢，讓市民安心，針對桃園財政負債累累，會積極的招商引資，讓桃園的發展能長久走下去。（編輯：李亨山）1111008

國民黨桃園市長參選人張善政（前右2）8日晚間和桃園市議長邱奕勝（前左2）、國民黨主席朱立倫（前右）、前總統馬英九（前中）等人一同出席造勢晚會，齊聲高呼「凍蒜」口號。中央社記者葉臻攝 111年10月8日