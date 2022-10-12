僑見世界台灣影片徵集競賽 「繡Show台灣」勇奪大獎

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（中央社記者王揚宇台北12日電）由僑務委員會主辦的全球華文媒體高峰會，今天進行「僑見世界台灣影片徵集競賽」頒獎典禮；「繡Show台灣」以發揚台灣傳統刺繡工藝國際發光影片，勇奪首獎及獎金15萬元。

這次高峰會以「New is News新趨勢 新媒體 新未來」為主題，目標為全球華文媒體引領新產業方向。大會特別成立「華語文教育產業暨百工百業商機交流」展區，邀請23家華語文教育產業單位、學校，及僑台商等多家優質業者共同展出，擴大華語文教育產業與海內外僑台商之間的發展商機。

「僑見世界台灣影片徵集競賽」今年以「癮台灣．影台灣 FILMING TAIWAN」為主題，在2個月內募集來自全球各地華人精采影片創作241件、作品涵蓋五大洲10餘個國家，類型則包括紀錄片、動畫片、空拍、縮時、生活紀錄等。

經嚴密評選過程，共遴選出16件入圍作品，展現創作者對寶島土地的真摯情感與創意能量，讓世界看見台灣的動人故事與美好影像。

今天的頒獎典禮分別揭曉首獎、特優獎、優獎及佳作等優秀作品，並由僑務委會委員長童振源頒發首獎，由「繡Show台灣」影片作品獨得15萬元獎金，而評審委員、導演楊力州也親自出席，恭賀所有入圍者並加油打氣。

僑委會指出，「繡Show台灣」以發揚台灣傳統刺繡工藝，結合創新的藝術思維，體現台灣職人在逐漸失傳的藝術成就中，特別結合現代時尚等美學層面，展現台灣獨有的文化特色，並在國際上發光發熱，經過嚴格評審過程討論，勇奪本次競賽首獎。

僑委會說，特優獎則是馬來西亞僑生的影片作品「長途電話」，這是透過空拍台灣美景鏡頭，搭配著與家鄉親人間溫暖而動人的對話情節，展現深刻感動人心的優異作品；優獎則由「爸爸不在家」影片作品，體現接代傳承父親的辦桌飲食文化，以動人故事情節獲獎。

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僑委會表示，這次大會規劃邀請競賽活動入圍者，與來自海外的華文媒體訪問團貴賓，共同出席年度盛會，一同見證得獎榮耀的時刻，並於9日至12日安排入圍者們參訪台灣各特色景點、出席111年國慶典禮與晚會及全球華文媒體高峰會等活動。

僑委會說，入圍者共同與海內外媒體人士交流，擴大活動的交流與分享，為台灣與全球華文媒體建構一個強而有力的連結網絡，樹立台灣在華文媒體產業重要的領導地位，展現影像創作者的高度視野，開創豐碩而完美的交流成果。（編輯：謝佳珍）1111012