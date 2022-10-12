遭指在金星案中洗錢 謝國樑：一切為合法商業行為

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北12日電）國民黨基隆市長參選人謝國樑遭質疑在金星案中涉洗錢，他今天拿出匯款單據等相關證據直指一切都是抹黑造謠，謝國樑強調，這是他卸任公職人員後，所進行的商業行為，也是在中華民國合法的商業行為。

民進黨立法院黨團11日召開記者會質疑謝國樑在金星案中涉洗錢，更指謝國樑在不到一年時間，從原本是8家公司的負責人，變成只剩3家，難道是因為選舉才急於更換負責人。

謝國樑今天在律師以及國民黨秘書長黃健庭的陪同下召開記者會，會中公開了謝國樑分別身為3家公司負責人時，與德信證券前董事長林冠百之前的匯款單據等資料，律師陳宗豪表示，金星的借貸事件是一起單純的借貸行為，屬於民法474條第一項所稱的消費借貸契約，林冠百在借款與還款過程中，也均有匯款單據可以證明金錢流向。

陳宗豪說，依照媒體報導檢方對於林冠百涉嫌掏空的起訴書也已認定，謝國樑「並未參與犯罪」，在林冠百遭偵查過程中，謝國樑更從來沒有以「任何」身分傳喚，僅提供當時金星公司與林冠百間的借貸資料給司法機關參考釐清。

陳宗豪指出，從起訴書中更可以明確得知，金星公司在收受林冠百返還借貸款項前並未知情林冠百的非法行為，也不清楚這筆還款是犯罪所得，因此依據刑法38之1條，檢察官也已認定金星公司為不知情的第三者，並沒有涉及任何違法行為。

謝國樑說，金星事件是他在2016年卸任公職人員後，在民間企業工作所進行的商業行為，包含我的少女時代、想見你等知名的影視製作，都是自己卸任立委後在民間企業的投資行為，這也是在中華民國合法的商業行為，但是民進黨卻一直故意用公務員的角度與身分來牽扯。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

謝國樑強調，今天特別提供這些由律師及會計師認證的文件，目的就是要向社會大眾說明清楚，就是要打臉民進黨這段時間一連串荒謬離譜的烏龍指控。

黃健庭表示，民進黨一連串荒腔走板的執政，現在為了挽救選情，胡亂栽贓誣陷、亂扣帽子，甚至動用國家機器與特定的媒體、網軍、側翼及名嘴來推波助瀾，可以說是「奧步一條龍」。對於民進黨帶頭敗壞選風，國民黨給予最嚴厲譴責。（編輯：蘇志宗）1111012