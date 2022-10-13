指政院護航高端 蔣萬安：審計部證實陳時中說謊

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（中央社記者陳怡璇台北13日電）高端公司部分批次疫苗交貨期程逾越履約期限，疾管署未就逾期30天以上部分裁罰，國民黨台北市長參選人蔣萬安批護航，並說審計部報告證實民進黨對手陳時中謊話連篇。

審計部審計長陳瑞敏曾在立法院報告表示，高端公司部分批次疫苗交貨期程逾越履約期限，疾管署已計罰每日逾期違約金，但未就逾期30日以上未履約部分依約扣罰，亟待檢討妥適處理。不過衛福部已扣罰違約金藉此改善。

蔣萬安今天出席台北市議員侯漢廷「以疫牟利」新書發表記者會，接受媒體聯訪時被問及此事。

蔣萬安表示，自己日前就直指行政院護航高端，政院不承認；如今審計部報告指出，高端多次延遲交貨逾30天，衛福部卻不罰違約金，「這不是護航，什麼才是護航？」

蔣萬安並說，聯亞當初沒取得專案製造許可，衛福部就先付了新台幣7.5億元給聯亞，衛福部後續也沒有追償行動，「人民在疫情最嚴重的時候，給予衛福部最大的授權，但不是讓你去胡作非為」。

蔣萬安並說，民進黨台北市長參選人陳時中一直狡辯疫苗採購資料是「保存」30年，審計部的報告證實陳時中謊話連篇，實際上是「保密封存」30年，陳時中的「公開透明」和他的「抗中保台」一樣，都是騙人的口號。

此外，媒體提問蔣萬安今天出席活動，是不是要搶新黨選票、號召深藍。蔣萬安則說，他跟侯漢廷在地方上有很多合作與互動，侯漢廷在議會表現也很亮眼，針砭時事、口才犀利。很早就受邀來新書記者會，今天來給侯漢廷加油鼓勵。

媒體提問是否會找前高雄市長韓國瑜站台，蔣萬安表示，他最近盡量排時間參加國民黨議員競選總部成立大會，目標就是國民黨席次全壘打，若韓國瑜有參加自然有機會遇到；至於自己的競選活動都在安排中，確定了就跟大家報告。（編輯：李錫璋）1111013