蘭嶼僅10名員警 徐國勇：觀光旺季將加派警力駐島

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北13日電）蘭嶼在雙十連假期間發生遊客與當地族人的衝突案件，引起外界關注警力是否足夠。內政部長徐國勇今天答詢表示，蘭嶼因為是外離島，基本警力是10人，但未來若遇到暑假等觀光旺季，將會加派警力駐島。

蘭嶼10月9日發生聚眾衝突，疑遊客不明原因在環島公路某處突然亮刀攔車打人，消息傳遍各村後，全島近百族人聚集前往民宿討公道，警方事後將簡姓遊客與當地施姓男子等6名涉案人帶回派出所偵訊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

徐國勇上午至立法院內政委員會專案報告、備質詢。民進黨立委伍麗華指出，蘭嶼目前共有5260名人口，卻只有10名員警，光是8月觀光旺季的遊客就有3萬人，也就是每天會有1000名遊客登島；當地民眾抱怨，有遊客認為警力不足，所以都會攜帶毒品、刀械至島上，已影響當地治安。

徐國勇回應，蘭嶼因為是外離島，基本警力是10人。但他承諾，未來若遇觀光旺季，會請警政署加派警力。（編輯：翟思嘉）1111013