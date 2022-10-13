更多編輯台推薦新聞：
U23世界盃棒球賽台灣首戰對哥倫比亞 陳宇宏先發
運動

U23世界盃棒球賽台灣首戰對哥倫比亞 陳宇宏先發

拍到雄蜂爭相求偶瞬間 獲野生動物攝影師大賽首獎
國際

拍到雄蜂爭相求偶瞬間 獲野生動物攝影師大賽首獎

機器人藝術家「愛達」登英國國會 談新科技對創意產業影響
科技

機器人藝術家「愛達」登英國國會 談新科技對創意產業影響

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

蘭嶼僅10名員警 徐國勇：觀光旺季將加派警力駐島

2022/10/13 13:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北13日電）蘭嶼在雙十連假期間發生遊客與當地族人的衝突案件，引起外界關注警力是否足夠。內政部長徐國勇今天答詢表示，蘭嶼因為是外離島，基本警力是10人，但未來若遇到暑假等觀光旺季，將會加派警力駐島。

蘭嶼10月9日發生聚眾衝突，疑遊客不明原因在環島公路某處突然亮刀攔車打人，消息傳遍各村後，全島近百族人聚集前往民宿討公道，警方事後將簡姓遊客與當地施姓男子等6名涉案人帶回派出所偵訊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

徐國勇上午至立法院內政委員會專案報告、備質詢。民進黨立委伍麗華指出，蘭嶼目前共有5260名人口，卻只有10名員警，光是8月觀光旺季的遊客就有3萬人，也就是每天會有1000名遊客登島；當地民眾抱怨，有遊客認為警力不足，所以都會攜帶毒品、刀械至島上，已影響當地治安。

徐國勇回應，蘭嶼因為是外離島，基本警力是10人。但他承諾，未來若遇觀光旺季，會請警政署加派警力。（編輯：翟思嘉）1111013

徐國勇
確診死亡不必24小時內火化？徐國勇：會與疾管署研議 時力：房地產非經濟火車頭 籲速修平均地權條例
伍麗華
三叉坑部落921重建戶赴立院陳情 爭取居住生存權 殺警案柬埔寨事件中介法 蔡英文促檢討警惕[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族