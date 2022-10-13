蘇貞昌16日開講基捷 謝國樑與親民黨掃街破切割說

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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）民進黨基隆市長參選人蔡適應今天預告行政院長蘇貞昌、交通部長王國材16日在百福宮前廣場開講，說明基隆捷運進度。對手謝國樑則與親民黨籍市議員楊秀玉掃街，破除「切割說」。

蔡適應上午與市議員參選人洪森永、吳驊珈在基金一路巷口問候市民，蔡適應接受媒體聯訪表示，16日晚間6時在百福宮的戶外開講，邀請蘇貞昌、王國材、基隆市長林右昌出席，說明基隆在「會做事團隊」手中推動的許多建設，當然也包含大家關心的基隆捷運，誠摯邀請市民參與。

蔡適應說，他和林右昌也會上台向鄉親報告中央和地方合作的重要施政成果，王國材也會向大家說明基隆捷運最新進度。特別選在七堵區的百福宮舉辦開講，就是因為基隆捷運會串聯台北市內湖、南港、新北市汐止和基隆市，而百福是基隆河谷廊帶重要的產業發展位置。

此外，對於媒體日前報導指出，親民黨主席宋楚瑜到基隆出席楊秀玉的競選總部成立大會，為自家子弟兵站台，傳出宋楚瑜因國民黨基隆市長參選人謝國樑到場而不悅。

謝國樑上午與親民黨基隆服務處長游正成、楊秀玉、國民黨籍市議員張淵翔前往七堵區的南興市場向民眾拜票並開啟直播說明，破除日前「切割、不悅」等傳言，謝國樑表示，他與基隆的親民黨前輩相當友好，宋楚瑜也是自己最敬重的政治前輩，先前曾不只一次拜訪宋楚瑜，也得到宋楚瑜的鼓勵與大力支持。

針對外界指謝國樑遭切割，游正成說，「絕對沒有這回事」，當天大家都有親眼見證宋楚瑜不斷為謝國樑高喊凍蒜，謝國樑過去一直都是親民黨的好朋友，相信未來謝國樑能為基隆帶來新氣象。

楊秀玉說，宋楚瑜和謝國樑都是自己親自邀請出席競選總部成立大會，大家都知道，在基隆的親民黨夥伴們都支持謝國樑，絕無不合，她身為親民黨籍基隆市議員，絕對力挺謝國樑。（編輯：李錫璋）1111013