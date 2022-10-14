麻將最大黨16日成立大會 發起人：創黨宗旨著眼長照

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（中央社記者曾以寧高雄14日電）以提倡正當麻將智能運動娛樂、翻轉麻將形象，不應和賭博畫上等號，盼洗刷遭汙名化為理念的「麻將最大黨」，將於16日在高雄漢來巨蛋會館舉行創黨成立大會。

發起人郭璽透過媒體通知表示，16日創黨成立大會，包括中華麻將競技總會長張華特都將出席，當天將討論通過黨章與推選黨主席。郭璽接受中央社記者電訪表示，目前已有破萬人申請入黨，但依法規，政黨發起門檻需有100名以上黨員，因此先以120人規模成立政黨，其餘黨員申請將由秘書處持續處理。

郭璽說，台灣麻將人口相當高，創黨目的在於著眼長照，盼讓銀髮族有正當休閒活動，此外也想推動國際競技，讓年輕孩子也能享受麻將活動，不用因社會觀感而偷偷摸摸。

郭璽今年9月初在立法院召開記者會宣告創黨。當時行政院發言人羅秉成主持政院記者會被問到「麻將最大黨」成立申請是否觸法、是否核准成立時表示，台灣是個高度保障結社自由的國家，民眾要成立政黨或相關社會團體，都會予以高度尊重，內政部會依程序受理，依法審查。

至於麻將「遭賭博汙名化」說法，法務部先前也說明。法律未將打麻將定義為賭博，沒有針對特定活動叫賭博，只看個人行為是否符合刑法所規範的賭博罪構成要件而論罪。

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郭璽從軍曾任職海軍司令部武獲室，1993年因軍購弊案遭捲入海軍上校尹清楓命案；近年又因潛艦國造被傳出軍火商利益糾紛。這兩年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，透過籌設休閒麻將館，開創新事業，希望外界洗刷外界對他的軍火商誤解。

「麻將最大黨」新聞資料指出，創立宗旨有5點，包括促進社會各界對黨宗旨主張的重視與支持；提倡國內正當麻將智能運動娛樂，增進生活情趣；推廣銀髮族團體麻將休閒活動之聯誼、交流與合作；減緩銀髮老年族群腦力退化速度，減輕政府財政負擔，達到關懷與長照目標；培養優秀選手參加國際智能競賽。（編輯：孫承武）1111014