工程業海外承攬金額達152.7億 漸回復疫情前水平

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北14日電）公共工程委員會今晚發布新聞稿指出，工程會積極協助台灣工程產業開拓海外市場，業者今年度累積於新南向區域得標20件、金額約新台幣152.7億元，逐漸回復疫情前水平。

工程會說，行政院已核定「工程產業全球化推動方案（政策白皮書）」第3期（111-114年），由各策略主（協）辦機關負責推動辦理，工程會透過協調整合，期望協助業者達成今年度得標新台幣200億元的目標。

目前全球疫情漸緩，工程會表示，業者今年度已積極向海外爭取商機，累積於新南向區域得標20件，金額約新台幣152.7億元，逐漸回復疫情前水平。

工程會官員晚間對中央社記者指出，疫情前，工程業者每年承攬海外工程的得標金額普遍是200億元左右，目前全球才剛解封，業者在新南向區域的得標金額已累積152.7億元，確實是樂觀消息，顯示今年有望達標疫情前水準。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，為加強推動力道，工程會說，除持續辦理人才培訓、商機媒合、補助業者赴海外拓點等工作外，並已盤點台灣具輸出潛力工程類別，由主責部會成立能源產業、石化產業、ETC智慧交通、鐵道產業、環保產業、水資源產業及工業區開發或進駐共7大工程輸出團隊，針對目標國家爭取顧問諮詢服務或建案輸出。

工程會說，身為統籌全國公共工程規劃、審議、協調及督導的主管機關，對於提升台灣工程產業全球競爭力，責無旁貸，將持續透過跨部會平台，與產業界及相關機關密切合作，務實解決工程業者於全球化中遭遇的問題，為產業進軍全球奠定更強的競爭力。（編輯：林興盟）1111014