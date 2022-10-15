饒慶鈴競總成立 朱立倫籲支持有愛心的縣長

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國民黨台東縣長參選人饒慶鈴（前右3）15日舉辦競選總部成立大會，黨主席朱立倫（前右4）到場站台，呼籲台東鄉親一定要支持有愛心的縣長。中央社記者盧太城台東攝 111年10月15日

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（中央社記者盧太城台東縣15日電）拚連任的國民黨台東縣長饒慶鈴今天舉辦競選總部成立大會，她懇請4年前支持者再投她一票；親自授戰旗的國民黨主席朱立倫呼籲支持有愛心的縣長。

饒慶鈴競總成立大會下午3時在四維路舉行，湧入數千名來自各鄉鎮支持者，雖然活動中有雨，仍澆不熄民眾熱情，現場不斷傳出「饒慶鈴凍蒜（當選）」。

前台東縣長吳俊立擔任榮譽總顧問，率先上台致詞呼籲支持饒慶鈴，他說，如果輸了會讓民進黨有機可乘，分化總統和立委選舉。

朱立倫上台授戰旗給國民黨提名的縣長、鄉鎮長、縣議員參選人，由饒慶鈴代表接受。朱立倫說，他多次到台東跟著饒慶鈴、台東市長張國洲上山下海做公益，到過原住民鄉鎮，也搭船到蘭嶼、綠島，關心長輩和原住民朋友，饒慶鈴是最有愛心的縣長，大家要繼續支持饒慶鈴高票連任，綻放台東藍。

饒慶鈴首先細數政績，儘管碰到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，縣政發展的腳步仍未停。這4年來用開放、整合、創新3個方程式，以快思維、高效率的行政團隊創造台東更多可能性，讓台東不只是台東，台東人更有光榮感和幸福感。

饒慶鈴說，將陸續打造13座兒童公園，台東縣立圖書館、台東游泳池、全民運動館，兒少館、福利中心、打造一個全齡的幸福社會。同時讓藝術文化繼續綻放，無牆的美術館，讓台東每個角落和轉角都可看到藝術。

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饒慶鈴最後談到2個憂心，她說，最近大家都覺得她應該會當選，可能就不會去投票，或者覺得同情，把票投給另外的候選人，她拜託「4年前您選擇投了饒慶鈴一票，如果這4年我做得還讓您滿意，拜託繼續把這一票投給饒慶鈴」。

饒慶鈴指出，第2個憂心是票贏得不夠多，執政黨會認為有機可乘，在下次總統和立委選舉時分化藍軍，輕易贏得選舉，務必集中選票，讓國民黨提名的參選人全部高票當選。（編輯：郭諭儒）1111015

國民黨台東縣長參選人饒慶鈴15日舉辦競選總部成立大會，並由前台東縣長吳俊立（前中）擔任榮譽總顧問。中央社記者盧太城台東攝 111年10月15日

國民黨籍台東縣長饒慶鈴（前左）力拚連任，15日舉辦競選總部成立大會，現場湧入大批支持者，宮廟聯誼會成員進場時，饒慶鈴熱烈歡迎致意。中央社記者盧太城台東攝 111年10月15日