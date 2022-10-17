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中市議員王朝坤遭取消參選資格 向法院提假處分

2022/10/17 19:13
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（中央社記者蘇木春台中17日電）爭取連任的無黨籍台中市議員王朝坤，因違反農會法「交付財物罪」，保護管束執行未畢遭中央選舉委員會取消參選資格，他今天到法院提出聲請假處分的行政訴訟狀，希望恢復參選權。

中央選舉委員會14日舉行委員會議，審查通過民國111年直轄市長、直轄市議員、縣市長及縣市議員選舉候選人資格，台中市第4選舉區王朝坤則因共同犯農會法「交付財物罪」，且在9月2日登記期間截止前，保護管束執行未畢，核有公職人員選舉罷免法第26條第5款規定之情事，不得登記為候選人。

王朝坤今天前往台中高等行政法院，提出聲請假處分的行政訴訟狀，多名支持者也在法院外呼喊口號表達支持。

王朝坤接受媒體聯訪時表示，他之前案件被判決確定後，也老實按照規定接受制裁，一般參選人也不知道這些規定，看到中選會取消參選資格，認為無法向選民交代，希望透過行政救濟，讓法官聽到基層百姓的聲音，還他參選權。

台中高等行政法院今天告訴中央社記者，已受理王朝坤提出的行政訴訟狀，將依法進行審理程序，再行分案調查。（編輯：陳仁華）1111017

王朝坤
違反農會法無法參選 中市議員王朝坤錯愕 無黨籍市議員競選總部成立 盧秀燕蔡其昌先後站台
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