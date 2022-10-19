群募湧支持 Kolas：小額募款力量對比對手只有錢

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（中央社記者李先鳳花蓮縣19日電）民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka開設網路募資平台，短短5天獲1600多人支持，募得近新台幣180萬元，Kolas說，群募平台就是要擺脫舊的政治，對比對手「只有錢」、自己擁有大家的力量。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天在花蓮市競選總部召開記者會，說明群眾募資網站的理念與初衷，她說，從正式投入選舉至今滿3個月，這是一場運動、一場重新定義花蓮的運動，參與這場運動的方式很多，「除了可以在11月26日把票投給我，或是到現場當志工，也可以小額捐款，希望你跟我一起參與這場重新定義花蓮的運動。」

Kolas指出，花蓮必須升級到下一個世代，也就是數位化，即便參與選舉都可以數位化，這個群募平台就是要擺脫舊的政治、舊時代、老派的組織動員、及老舊金權結構；這是新時代數位動員模式，大家可以在網路上用手指、鍵盤進入此網站，很容易操作。

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Kolas說，這些募款都會匯入由監察院所核定的政治獻金專戶，每一筆收支都會詳實列出，希望大家的熱情以及支持可一直持續到投票那天，一起為一個相同的目標繼續前進。艱困選區需要全國的支持，用小額募款證明對手「只有錢」，但自己擁有大家的「力量」。

募資網站由台灣團隊設計，委託台灣製造的Kolas棒球帽、Kolas polo衫、飾扣、Kolas的著作「愛是一條線」及筆記本等設計品，最低募款金額200元純粹支持，350元以上可獲Kolas競選相關紀念品。（編輯：謝雅竹）1111019