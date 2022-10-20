柯建銘批寄生資策會一人騙全台 高虹安駁斥抹黑

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（中央社記者郭建伸台北20日電）台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安論文爭議延燒，且爆出資策會兼職報備問題。民進黨團總召柯建銘今天指出，高虹安寄生資策會，一人騙全台，但斐陶斐桂冠無法掩飾犯行，請審慎思考法律問題別再逃避。

高虹安回應，資策會主管都知道她輔導投資科智企業，她甚至在電腦展曾替總統蔡英文簡報，不解資策會受到什麼壓力雙謊；柯建銘對她做這麼多人身攻擊，即便柯建銘是資深的立法院長輩，也沒辦法忍受造謠抹黑，希望柯建銘好自為之。

民進黨立委賴瑞隆昨天在立法院經濟委員會質詢時指出，高虹安於資策會任職期間，未報備就赴辛辛那提大學進修博士學位，在返台後創立科智企業，也在沒有報備情況下兼職，且有涉嫌侵權科專計畫成果的疑慮。

資策會執行長卓政宏表示，他確定高虹安「沒有報備」，領資策會薪水、以其資源為其他公司做事，會有勞僱契約的債務不履行問題，當然會循法律途徑處理。

柯建銘今天受訪指出，高虹安過去10年是人生勝利組，在資策會拿博士學位、到鴻海工作及擔任立委，現在又要選新竹市長，但拆開看就是寄生資策會，假公濟私、圖利自己且詐取公款。

柯建銘表示，高虹安在資策會任職期間涉及詐欺、背信等法律行為，甚至創辦科智公司；高虹安除了應回答是否領雙薪，是否用資策會研發成果假公濟私，搬到外面圖利自己，這些都不只涉及職場倫理，而是非常嚴肅的法律問題。

柯建銘說，高虹安一人騙全台灣，民眾都在看高虹安如何演下去、轉移焦點，呼籲高虹安不應逃避，且新竹市民不可能把城市未來交給永遠在說謊逃避的人。

柯建銘說，他要敬告高虹安和民眾黨，別再說別人抹黑，新竹市民平均學歷最高且很理智，豈容得了矇騙的人來治理城市，而這次選舉也是價值選擇。

柯建銘表示，高虹安不是永遠的天之驕女，斐陶斐的桂冠沒辦法掩飾犯行，請高虹安審慎思考後面的法律、抄襲、博士學位等問題。

高虹安今天在立法院受訪表示，有些看不下去的網友，翻出她2016年在台北國際電腦展時，當時身穿科智企業制服，於資策會、工業局場合，替總統蔡英文等人導覽，而這張照片就是由資策會提供。

高虹安表示，若真的如柯建銘等人所言，資策會不知情她在科智企業的活動及不當兼職，資策會又怎麼會在2016年發出新聞稿及圖片。

高虹安表示，資策會在過去科專計畫中，鼓勵員工從事新創，當時她也是在資策會鼓勵下輔導科智企業，並繳付技轉金給資策會，科智企業是資策會衍生的新創公司，而資策會主管也都知情。

高虹安表示，她在2016年只是一名資策會基層員工，上頭有許多主管，她沒那麼大權力能夠瞞天過海、做違法的事，質疑資策會到底受到什麼壓力才會改口、說謊。（編輯：蘇志宗）1111020