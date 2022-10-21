因應機關工友駕駛荒 政院放寬彈性借調支援

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（中央社記者賴于榛台北21日電）因應中央政府機關、公立學校等面臨的工友、駕駛缺額現狀，行政院19日修正「中央政府機關員額管理辦法」部分條文，賦予各主管機關得以借調、支援方式統籌運用所屬工友員額權責，有效運用人力。

政院在辦法部分條文修正總說明指出，鑑於近年整體環境變化，為兼顧工友員額控管政策及人力實務需求，賦予各主管機關得以借調及支援方式統籌運用所屬工友員額的權責，以有效運用人力。

知情官員對中央社記者指出，目前既定政策是工友、駕駛等缺額離退不補，加以去年三級警戒時，工友、駕駛無法居家上班，離任者多，確實有缺人跡象，因此這次修正提供公務機關用人彈性。

官員也說，雖然官員多半在車上會避免談論機敏議題，但有些時候難免會提及公事內容，因此有些官員希望駕駛能是自己面試過的人員，將相關注意事項都討論清楚。這次修正的辦法已經在19日上路，修正說明指出，考量現行各機關遴補工友不易，又有遴補期限未補實即予減列的限制，為兼顧工友員額控管政策及工友人力實務需求，經參酌中央政府機關總員額法施行後主管機關落實員額管理原則第一點規定意旨修正。

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辦法修正後，刪除有關不得借調、支援的規定，讓各主管機關以借調及支援方式統籌運用所屬各機關學校工友員額，並增列行政院另有規定時得新僱的例外情形，以符合實際需求。

修正說明也強調，有關借調及支援方式，由各主管機關基於實務運作需求訂定；不過工友為勞動基準法適用對象，實施借調及支援時，應依勞動基準法第10條所定調動勞工的原則辦理，並徵得當事人同意。（編輯：林興盟）1111021