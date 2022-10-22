華郵專訪 王美花：破壞台海和平對中國無益

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（中央社記者徐薇婷華盛頓21日專電）經濟部長王美花在華郵今天刊登的專訪中表示，台灣4成貿易及6成晶片出口中國，與北京作為世界工廠與全球組裝生產線的地位緊密相連，破壞台海和平對中國無益。

王美花 王美花小檔案 民國47年8月10日出生

學歷：國立台灣大學法律學系

經歷：經濟部訴願會組長、經濟部中央標準局專利處副處長、經濟部智慧財產局商標權組組長、副局長、局長、行政院經貿談判辦公室副總談判代表、經濟部常務次長 看更多 關閉 9日至16日率團訪美，促進台美企業交流，並說明台灣半導體的重要性。她在美期間接受「 華盛頓郵報 」（The Washington Post）專訪，內容於今天刊出。

兩岸政治緊張情勢、中國可能犯台憂慮雙雙升高，雙方卻因貿易緊密相連，面對這樣的處境，王美花在專訪中表示，台灣有42%貿易及60%晶片是出口至中國，這與中國身為世界工廠與全球組裝生產線的地位緊密連結。

王美花指出，對中國而言，維持蓬勃經濟發展以持續扮演上述角色，在經濟上相當重要，因此破壞兩岸貿易關係對任何一方均無益處。

王美花強調，台灣的立場是不挑釁，希望能確保維持台海和平與穩定。

美國商務部10月初宣布一系列晶片出口管制措施，未來美國企業除非獲得政府許可，否則不得出口先進晶片和相關製造設備至中國；凡是運用美國技術、在他國製造的晶片也將受規範。

王美花表示，限制措施雖會影響部分台灣企業，但有信心不會帶來過度負擔。美方新措施影響的是用在超級電腦與人工智慧的晶片，這僅占少數，而非多數用於消費者電子產品的晶片，所以衝擊不至於過大。

她說，晶片出口限制是美國政府大方向政策的一環，背後應有充分戰略及安全考量，台灣會遵守貿易夥伴制定的任何規定準則，包括美國在內。（編輯：馮昭）1111022