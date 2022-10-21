APEC財長會議 蘇建榮分享台灣經濟數位化經驗

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2022年亞太經濟合作會議（APEC）財政部長會議10月19日和20日在泰國曼谷登場，蘇建榮21日接受中央社訪問談及會中關注議題。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年10月21日

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（中央社記者呂欣憓曼谷21日專電）財政部長蘇建榮率團參與APEC財長會議。他今天表示，各國關注通貨膨脹、永續金融及經濟數位化等議題，他在會中分享台灣用手機報稅的經驗，希望以後透過APEC平台分享給各會員國。

2022年亞太經濟合作會議（APEC）財政部長會議10月19和20日在泰國曼谷登場，蘇建榮率團出席，並在會議中分享台灣經驗。

蘇建榮今天接受中央社訪問表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，各界預期經濟展望應該可以改善，但是地緣政治衝突、能源價格上漲、大宗物資價格上升、供應鏈中斷等因素，提升通貨膨脹，投資、旅遊和服務業受到影響，未來的不確定性相當高。

他表示，今年的財長會議各會員體都同意要適當採取財政、貨幣政策和結構性政策工具，緩解通貨膨脹壓力，讓全球經濟回歸正軌。

此外，永續金融也是今年各界關注的課題，他指出，受到氣候變遷影響，各國推動淨零排放政策，可能有人受到影響，大家的共識是過程要維持能源轉型正義，不能犧牲弱勢並應照顧微型中小企業。

蘇建榮說，促進永續金融市場，需要公私部門一起合作，政府建立一套指導規範和原則，讓符合碳排放機制和永續發展標準的企業取得融資，不過現在出現企業利用綠色債券名義融資卻未用在綠色產業的「漂綠」現象，也引起國際注意。

而由於疫情加速各國經濟數位化的過程，蘇建榮指出，各會員體討論透過數位化提升稅務行政效率、便捷的跨境支付和匯款，以及金融包容性和普及性等議題。

蘇建榮在會中分享台灣在疫情期間透過數位化工具補貼民眾和協助中低收入戶紓困的經驗，並在稅務行政做了很多改善。為了避免接觸，讓民眾用手機申報和繳稅，因此政府在疫情間仍能取得適度稅收，讓財政有充足財源。

他表示，這是他第一次在國際場合提到相關議題，未來希望透過APEC這個平台，把台灣的經驗分享給會員國；他前幾週參與亞洲開發銀行年會，亞銀內部也有租稅中心，讓各會員國交換如何有效徵稅的經驗，讓政府財政永續。（編輯：陳惠珍）1111021