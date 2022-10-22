侯友宜稱為破案讀博士 指導教授現身力挺

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尋求連任的新北市長侯友宜（前左）22日表示，讀書是為了有用才讀，不是為了博士學位而讀；侯友宜當年論文指導教授蔡德輝（中）、黃富源（前右）也現身力挺，蔡德輝強調侯友宜論文絕無抄襲。中央社記者高華謙攝 111年10月22日

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（中央社記者高華謙新北22日電）尋求連任的新北市長侯友宜今天說，他是為了解如何偵破性侵案，縮小偵查範圍並了解犯罪習性，才讀博士學位；侯友宜指導教授也現身力挺，強調侯友宜論文絕無抄襲，還拿全勤獎。

嘉義子弟侯友宜下午出席中華民國嘉義同鄉聯合總會力挺侯友宜連任後援會活動，超過4500名鄉親到場力挺，眾人高舉侯友宜2號的勝利手勢，並高喊「嘉義人力挺嘉義人，嘉義人疼惜自己人」「侯友宜凍蒜」，現場氣氛沸騰。

侯友宜致詞時，談到自己的博士論文指導教授黃富源與蔡德輝也在現場，2位教授盯他的博士論文時是六親不認、完全不顧鄉親情誼，照樣「電」他，但他非常感謝教授，教授說什麼他就做什麼。

侯友宜表示，過去當刑警，經歷過數十場槍戰，後來為了解如何破性侵案，縮小偵查範圍並了解犯罪習性，才回去學校讀書，就是要了解如何快速透過犯罪工具抓到要犯；他說，讀書是為了有用才讀，不是為了博士學位而讀，做事情都要用在社會。

蔡德輝與黃富源後來也上台力挺侯友宜，蔡德輝掛保證說，侯友宜論文沒抄襲，寫的主題是台灣性侵害殺人犯罪研究，「第一本啦」，侯友宜讀書時很認真，還得到全勤獎，不曾請假過。

另外，侯友宜說，台灣沒在怕美國和中國，最怕是台灣內部有沒有團結及愛這塊土地、國家，既然大家都愛這個土地，就不要吵架，「團結的中華民國、團結的台灣，團結這塊土地所有人民，我們台灣才有機會、才有希望」。

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侯友宜也感性表示，4年前他首次選舉，就是嘉義鄉親第1個跳出來力挺，他才有機會當選，在選舉過程中，面對別人說東說西、批評糟蹋，他始終不願多做回應，因為他要的是跟大家一起找回愛台灣的精神，以及鄉親的支持，讓國家社會更好。

侯友宜說，感謝4年前所有市民給他機會，讓他有機會翻轉數十年沒改變的新泰塭仔圳與五股垃圾山，並推動軌道建設、第二行政中心與蘆南蘆北大開發等，逐步建設溪北地區成為北台灣的中心點，成為新北市共同驕傲，拜託鄉親今年持續幫他「催票、拉票、投票」，一起攜手推進新北市的正向改變。（編輯：方沛清）1111022

尋求連任的新北市長侯友宜（中）22日下午出席中華民國嘉義同鄉聯合總會力挺侯友宜連任後援會活動，他感性表示，4年前他首次選舉，就是嘉義鄉親第一個跳出來力挺，他才有機會當選。中央社記者高華謙攝 111年10月22日