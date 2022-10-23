更多編輯台推薦新聞：
金鐘得獎名單／陳亞蘭謝盈萱摘男女主角 斯卡羅抱走最佳戲劇節目
娛樂

金鐘得獎名單／陳亞蘭謝盈萱摘男女主角 斯卡羅抱走最佳戲劇節目

圖輯／劉品言金鐘紅毯大方露出側身線條 蔡淑臻水藍色禮服典雅亮相
娛樂

圖輯／劉品言金鐘紅毯大方露出側身線條 蔡淑臻水藍色禮服典雅亮相

九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽
政治

九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽

中共20大專題》習近平三任總書記 李強行情暴跌後翻紅穩坐總理寶座

中共20大專題》習近平三任總書記 李強行情暴跌後翻紅穩坐總理寶座

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
習近平第3任期強勢布局 打破中共人事常規不見接班人
首頁 / 政治
韓國瑜
新聞專題
韓國瑜1/54
首頁 / 政治

韓國瑜雲林首場輔選 助胡克勤挑戰四連霸

2022/10/23 15:30（10/23 16:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨斗六市民代表參選人胡克勤（中）23日成立競選總部，前高雄市長韓國瑜（左）出席力挺，並致贈象徵好彩頭的菜頭擺飾給胡克勤，祝他挑戰4連霸成功。中央社記者姜宜菁攝 111年10月23日
國民黨斗六市民代表參選人胡克勤（中）23日成立競選總部，前高雄市長韓國瑜（左）出席力挺，並致贈象徵好彩頭的菜頭擺飾給胡克勤，祝他挑戰4連霸成功。中央社記者姜宜菁攝 111年10月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣23日電）國民黨斗六市民代表參選人胡克勤今天成立競選總部，高雄市前市長韓國瑜出席力挺，稱與胡克勤同為雲林女婿，讚他對人熱情、做事認真，韓國瑜贈好采頭給胡克勤，預祝他勝選，挑戰四連霸成功。

韓國瑜啟動輔選行程，陸續到台北市、台南市等縣市，雲林首站獻給競選連任的胡克勤，並贈好采頭給胡克勤，預祝他勝選，挑戰四連霸成功。

韓國瑜魅力不減，所到之處皆有熱情支持者要求合照或簽名，韓國瑜也來者不拒；媒體詢問韓國瑜，輔選行程滿檔會不會累，韓國瑜搖頭笑說「不會」。

韓國瑜致詞時說，他和胡克勤的好交情，2人雖從新北市遠「嫁」雲林，但內心對雲林鄉親與這塊土地的熱愛，絕不亞於雲林人；胡克勤連任3屆市民代表，認真服務、問政，他稱讚胡克勤對人熱情，做事認真。

韓國瑜分享，有的民意代表認為每天行程跑不完是操煩，但胡克勤不同，他認為選民用選票支持，為民服務是享受，是給予他一個服務的機會。

韓國瑜說，因為有優秀的民意代表和市長，斗六市近年來發展很多，希望大家當胡克勤後盾，不要因為他是代表會主席，就覺得他的票很穩，大家要共同團結讓胡克勤高票連任。（編輯：陳仁華）1111023

韓國瑜
體育界後援會成立 陳其邁：攜手再創運動城市高峰 柯志恩：韓國瑜關切選情 11月勢必會來高雄
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
韓國瑜缺席張善政競總晚會 鄭運鵬：是最後王牌