韓國瑜雲林首場輔選 助胡克勤挑戰四連霸

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國民黨斗六市民代表參選人胡克勤（中）23日成立競選總部，前高雄市長韓國瑜（左）出席力挺，並致贈象徵好彩頭的菜頭擺飾給胡克勤，祝他挑戰4連霸成功。中央社記者姜宜菁攝 111年10月23日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣23日電）國民黨斗六市民代表參選人胡克勤今天成立競選總部，高雄市前市長韓國瑜出席力挺，稱與胡克勤同為雲林女婿，讚他對人熱情、做事認真，韓國瑜贈好采頭給胡克勤，預祝他勝選，挑戰四連霸成功。

韓國瑜啟動輔選行程，陸續到台北市、台南市等縣市，雲林首站獻給競選連任的胡克勤，並贈好采頭給胡克勤，預祝他勝選，挑戰四連霸成功。

韓國瑜魅力不減，所到之處皆有熱情支持者要求合照或簽名，韓國瑜也來者不拒；媒體詢問韓國瑜，輔選行程滿檔會不會累，韓國瑜搖頭笑說「不會」。

韓國瑜致詞時說，他和胡克勤的好交情，2人雖從新北市遠「嫁」雲林，但內心對雲林鄉親與這塊土地的熱愛，絕不亞於雲林人；胡克勤連任3屆市民代表，認真服務、問政，他稱讚胡克勤對人熱情，做事認真。

韓國瑜分享，有的民意代表認為每天行程跑不完是操煩，但胡克勤不同，他認為選民用選票支持，為民服務是享受，是給予他一個服務的機會。

韓國瑜說，因為有優秀的民意代表和市長，斗六市近年來發展很多，希望大家當胡克勤後盾，不要因為他是代表會主席，就覺得他的票很穩，大家要共同團結讓胡克勤高票連任。（編輯：陳仁華）1111023