游錫堃：民眾有防衛意志 敵人就不敢犯台

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（中央社記者王承中台北23日電）中共黨章寫入「反台獨」，立法院長游錫堃今天表示，中共20大剛閉幕，全球特別關注中共對台灣的侵犯意圖越來越明顯，民眾自己要有防衛意志，並讓全世界都知道，敵人就不敢輕易犯台。

立法院長游錫堃今天出席「中華民國中醫師公會全國聯合會第12屆第1次會員代表大會」，包括中醫師公會理事長柯富揚、民進黨立委張宏陸、邱泰源，以及衛福部長薛瑞元等人一同出席。

立法院發布新聞稿指出，游錫堃致詞時表示，新冠疫情（2019冠狀病毒疾病）這兩年多，中醫界貢獻相當大也相當辛苦，尤其他親身確診過，並曾使用清冠一號治療；抗疫尚未結束，中醫界貢獻良多，他代表立法院表達最高敬意。

游錫堃指出，此時正是全世界局勢緊張之際，俄羅斯入侵烏克蘭至今8個月、中共20大剛閉幕，全球對中共特別關注其對台灣的侵犯意圖越來越明顯，中共霸權崛起已經威脅印太區域及世界和平，全世界的民主版圖更有退縮趨勢，如香港、阿富汗、緬甸等。

他表示，民眾自己要有防衛意志，外媒曾質疑台灣防衛意志薄弱，他要勉勵大家，不管民調怎麼調查，希望大家都要表達自身強烈的防衛意志，讓全世界都知道，敵人就不敢輕易犯台。

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游錫堃指出，過去殖民者依照國際條約接收台灣，台灣人在沒有軍隊武器、沒有政府狀況下，仍堅定守護家園5個月又20天，比起今天烏克蘭在有民選政府、有現代化軍隊，遭受侵略後的奮戰毫不遜色。

最後，游錫堃懇請大家支持18歲公民權的公民複決投票。他說，聯合國共193個會員國，其中有184個國家滿18歲即可投票，這是現代民主國家的象徵之一。立法院在3月一致同意支持18歲公民權，這麼具有高度共識的修憲案，籲請民眾投下同意票支持18歲公民權。（編輯：林興盟）1111023