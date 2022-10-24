跟著Kolas一起走 競選歌曲感動網友

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（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka公布競選歌曲「跟著Kolas一起走」，由阿美族歌手莫言創作詞曲，Kolas說，很喜歡這首歌，參選縣長不怕艱困，「我們要一起走這一回、為花蓮贏一次。」

Kolas說，競選歌曲是好朋友莫言作的詞曲，也由他演唱。「莫言來自花蓮最南端的富里鄉，就跟很多支持者一樣，大家都陪著我一起參選縣長。我們不怕累，不怕艱困，因為我們要一起走這一回、為花蓮贏一次。」

2分多鐘的歌曲影片配上花蓮山海景色及Kolas競選活動的照片，莫言渾厚帶著滄桑的嗓音用阿美族語、國語和閩南語唱出「美麗的故鄉、壯麗的山河、浪漫的東海岸，是時候該回家了，一起改變花蓮的未來。」

歌曲上架後已有2.9萬次觀看，臉書facebook則有網友紛紛留言，獲得支持者一致好評，「太感動了」、「感動哭了」、「好好聽」、「這首歌曲很貼切我們的感情，就是我們的期待，勇敢的跟著 Kolas一起走 ，不要害怕不要擔憂，一起用力的加油。」（編輯：黃世雅）1111024