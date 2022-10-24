更多編輯台推薦新聞：
詐騙頻傳中央掃蕩西港園區 台灣人奔至大街呼救
國際

詐騙頻傳中央掃蕩西港園區 台灣人奔至大街呼救

加入烏克蘭志願軍赴伊久姆前線 台灣勇士呂子豪分享戰時生活
政治

加入烏克蘭志願軍赴伊久姆前線 台灣勇士呂子豪分享戰時生活

九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽
政治

九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽

中共20大專題》習近平三任總書記 李強行情暴跌後翻紅穩坐總理寶座

中共20大專題》習近平三任總書記 李強行情暴跌後翻紅穩坐總理寶座

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
2022九合一選舉
新聞專題
2022九合一選舉
首頁 / 政治

跟著Kolas一起走 競選歌曲感動網友

2022/10/24 12:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka公布競選歌曲「跟著Kolas一起走」，由阿美族歌手莫言創作詞曲，Kolas說，很喜歡這首歌，參選縣長不怕艱困，「我們要一起走這一回、為花蓮贏一次。」

Kolas說，競選歌曲是好朋友莫言作的詞曲，也由他演唱。「莫言來自花蓮最南端的富里鄉，就跟很多支持者一樣，大家都陪著我一起參選縣長。我們不怕累，不怕艱困，因為我們要一起走這一回、為花蓮贏一次。」

2分多鐘的歌曲影片配上花蓮山海景色及Kolas競選活動的照片，莫言渾厚帶著滄桑的嗓音用阿美族語、國語和閩南語唱出「美麗的故鄉、壯麗的山河、浪漫的東海岸，是時候該回家了，一起改變花蓮的未來。」

歌曲上架後已有2.9萬次觀看，臉書facebook則有網友紛紛留言，獲得支持者一致好評，「太感動了」、「感動哭了」、「好好聽」、「這首歌曲很貼切我們的感情，就是我們的期待，勇敢的跟著 Kolas一起走 ，不要害怕不要擔憂，一起用力的加油。」（編輯：黃世雅）1111024

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀