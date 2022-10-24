中共20大後 學者：未來可能高度不穩定

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中共20大已閉幕，學者專家24日出席「透視中共20大—關鍵5年看什麼？」中國變局、台海情勢與區域安全座談會（圖）。學者分析未來5年是動盪的年代，可能進入高度不穩定狀態。中央社記者范正祥攝 111年10月24日

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（中央社記者范正祥台北24日電）中共20大日前閉幕，後續影響受關注。有學者今天表示，中共20大沒有贏家，未來5年是動盪的年代，高度不穩定可能開始來臨。

中央廣播電台舉辦「透視中共20大—關鍵5年看什麼？」中國變局、台海情勢與區域安全座談會，邀請研究兩岸政治、經濟與安全議題的學者專家分析。

警察大學公共安全系教授董立文指出，中共20大沒有贏家，而且是一場悲劇和災難，未來5年，中國經濟、社會能否度過難關受到關注，全球地緣政治也面臨重整。

中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁表示，中共20大後不僅改變了中國政局，霸道和單邊行為也會變成中國國際行為的主流，在外交上會愈來愈無視國際法、國際規範、國際慣例，在軍事上會不斷挑戰與破壞現狀，創造所謂「新常態」。

郭育仁指出，中共20大後，對習近平而言，第一要務是對內管控，第二要務是對美外交鬥爭，第三要務是對美軍事鬥爭，而對美外交和軍事鬥爭，其實也是在對台灣作全面性鬥爭，在習近平的認知中，已把對台工作和對美鬥爭結合在一起。

另外，郭育仁也指出，中國不會只是針對台灣，中國也還針對日本和韓國。

郭育仁說，中國威脅的不是只有台灣，日本和韓國也應思考中共20大後的變化。據他所知，日、韓內部也有討論中共20大，基本上也認為局勢變化超乎想像。

台北海洋科技大學通識教育中心副教授吳建忠表示，中共20大後，已無法被期待黨內會有溫和派或改良派出現，未來的中共是一個高度不穩定與混亂的概念，也將中國人民原本期盼中共隨著改革開放後會有民主化的可能希望，完全擊碎了。

吳建忠表示，中共20大後，高度不穩定可能開始來臨，民主價值國家應團結因應。

淡江大學產業經濟學系與經濟學系教授蔡明芳指出，雖然習近平在20大發表報告其中提及「共同富裕」的政策，但外界也注意到中國自由開放的腳步愈來愈限縮。

國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員梁書瑗指出，中共在20大後的組織路線走向，外界之前認為的派系妥協，可能性已完全沒有了。

國防大學政戰學院前院長余宗基表示，中共20大權力改組，特色就是習近平獨攬大權，令人擔心未來習近平於決策過程中，內部已無敢反對、敢講真話的空間。

他說，如果整個決策環境改變，犯重大策誤的機率就會大增，外界對此很擔心。

談及台灣強化國防的方向和努力，余宗基呼籲，未來民間可以扮演重要角色，落實全民國防展現台灣韌性，如果台灣抗敵意志愈高，中共對台動武的機率愈低。

主持座談會的中央廣播電台董事長賴秀如說，台灣面對環境沒有悲觀的權利，台灣民主、自由社會要更堅強，並盼全世界共同價值的夥伴一起攜手努力。（編輯：翟思嘉）1111024